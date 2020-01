Die Musikwelt feiert in diesem Jahr den 250. Geburtstag Ludwig von Beethovens. Dazu zählen neben zahlreichen CD-Veröffentlichungen viele Konzerte mit Werken des in Bonn geborenen Wiener Klassikers - auch in Coburg.Viele der wichtigen Kulturträger Coburgs berücksichtigen Beethoven in ihren Konzert-Pl...