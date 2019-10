Derzeit laufen Sanierungsarbeiten am von-Thümmel-Denkmal, das sich in der Parkanlage von Schloss Falkenegg in Coburg-Neuses befindet. Bei diesen Arbeiten wurde die Gruft von Moritz August von Thümmel gefunden. Das hat die Stadt Coburg am Dienstag mitgeteilt. Der Bereich der Grablege sei daraufhin abgesperrt und das BlfD (Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege) informiert worden.

Unklar, wie es weitergeht "Erst nach Rücksprache mit dem BlfD wird entschieden, wie mit der Situation umgegangen wird", heißt es in der Mitteilung der Stadt weiter. Einen konkreten Termin mit dem BlfD gebe es "im Moment" noch nicht. Bis zur Klärung der Fundamentsituation und der Grablege könnten die übrigen Restaurierungsarbeiten an der Steinumfassung und Treppenanlage aber weitergeführt werden. Im Moment laufen die Restaurierungsarbeiten im Bereich der Natursteine, die von einer Coburger Spezialfirma durchgeführt werden. Zunächst wurden Steine im Bereich des Obelisken abgebaut, um die Fundamentsituation zusammen mit einem Tragwerksplaner begutachten zu können. Ein Termin mit dem Fachplaner, dem Tragwerksplaner und der Stadt wird an diesem Freitag erfolgen. Die momentan aufgebaute Abstützung dient lediglich der Sicherung des Obelisken, solange die Fundamentzone "geöffnet" ist, so die Mitteilung der Stadt.