Coburg: Gesuchter Mann versucht durch Sprung aus dem Fenster der Polizei zu entkommen

Ein von der Polizei gesuchter Mann versuchte sich am Mittwoch (3. Juli 2019) um 8.30 Uhr im südlichen Coburger Landkreis durch einen Sprung aus einem Zimmerfenster im ersten Stock den Polizeibeamten zu entziehen.

Mann greift Polizist mit Standventilator an

Unmittelbar vorher griff er einen Polizist mit einem im Zimmer stehenden Standventilator an. Den ihm gegenüberstehenden Polizisten traf er jedoch nicht.

Mann springt bei Fluchtversuch aus Fenster

Als er keinen Ausweg mehr sah, sprang er aus dem ersten Stock des Hauses aus vier Metern Höhe in den Vorgarten. Bei dem Fluchtversuch zog er sich mehrere Platzwunden und Prellungen, sowie einen Handgelenksbruch zu. Er wurde vom Rettungsdienst ins Coburger Klinikum gebracht und dort stationär aufgenommen.

Wegen des Angriffs auf den Polizeibeamten wird gegen den Mann nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und versuchter gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Mann springt für Flucht in Donau

Einen ebenso skurrilen Fluchtversuch vor der Polizei gab es kürzlich in Neuburg an der Donau: Dort sprang ein Mann wegen einer Polizeikontrolle kurzer Hand in die Donau und löste damit einen Großeinsatz aus.