Coburg: Dreijähriger Junge büxt zu Hause aus und erkundet das Stadtgebiet

Am Donnerstagabend um 21 Uhr lief ein dreijähriger Junge durch die Coburger Straßen, nachdem er in einem unbeobachteten Moment aus der Wohnung seines Vaters ausgebüxt war.Nachdem der Vater zunächst ergebnislos in der Umgebung der Wohnung nach seinem Sohn suchte, verständigte er die Polizei . Nahezu zeitgleich erreichte die Coburger Dienststelle die Information, dass ein kleiner Junge sich mutterseelenallein am Angerparkplatz in der Schützenstraße aufhalten würde. Bei dem dreijährigen Jungen auf dem Angerparkplatz handelte es sich um den gesuchten Jungen. Dieser konnte schließlich wieder seinem Vater übergeben werden.