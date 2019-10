Coburg: Die Toten Hosen kommen unplugged zum HUK-Open-Air 2020

Unplugged-Konzert in Coburg

Sie selber beschreiben, was es damit auf sich hat: "Als wir 2005 ,Nur zu Besuch - Unplugged im Wiener Burgtheater‘ spielten und live aufnahmen, hatten wir eine tolle Zeit, die wir bis heute nicht vergessen haben. Schade war nur, dass wir mit dem Programm danach nie auf Tour gegangen sind. Viele von Euch, auch in Argentinien und anderen Ecken der Welt, haben uns seitdem immer wieder gefragt: ‚Könnt Ihr so ein Konzert nicht noch einmal machen?‘. Und so freuen wir uns, dass wir es anderthalb Jahrzehnte später mit der Veröffentlichung des neuen Hosen-Akustik-Projektes ,Alles ohne Strom‘ schaffen, auch dieses Unternehmen endlich auf die Straße zu bringen! Macht Euch bereit für einen besonderen Abend. Wir freuen uns auf Euch."

Der Vorverkauf für das Konzert der Toten Hosen in Coburg beginnt - nach Angaben auf ihrer Homepage - am 17. Oktober um 17 Uhr.

