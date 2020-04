Wirtschaftlicher Totalschaden entstand am Freitagmittag (17. April 2020) am Fahrzeug einer 49-jährigen Coburgerin in der Creidlitzer Straße. Während der Fahrt schlugen aus dem Heck des Pkw Funken und Qualm. Ein junger Mann, der hinter der Frau fuhr, konnte diese durch Hupen und Winken zum Anhalten bewegen, wie die Polizei mitteilt.

Innerhalb kürzester Zeit stand der Pkw in Flammen. Die Feuerwehr aus Coburg löschte den Brand ab. Brandursache war vermutlich ein technischer Defekt, wie die Polizei weiter mitteilt. Verletzt wurde niemand. Das nicht mehr fahrbereite und völlig ausgebrannte Fahrzeug wurde von einem Abschleppdienst abgeholt.

