Coburg, Cannes und Video-Clips

Es geschah vor drei Monaten an der Frankenbrücke, am Fuße des Marschbergs. Die Ampel für Autos war auf "Rot", als Ramona Brehm am Gehsteig lief. "Plötzlich sprang eine Frau aus ihrem Wagen, kam auf mich zu und gratulierte mir zur Wahl!" Während die 28 Jahre alte Schornsteinfegerin von diesem Erlebnis erzählt, strahlt sie übers ganze Gesicht. "Das ist total schön!"

Die besagte Wahl, nämlich die zur "Miss Handwerk", liegt inzwischen fast ein halbes Jahr zurück. Doch Ramona Brehm wird, wie sie erzählt, noch immer regelmäßig darauf angesprochen. Zwar nicht immer gleich an der Ampel, wohl aber bei ihren Kundenbesuchen. "Anfangs war das ungewohnt, aber es freut mich natürlich!"

Sauna im Sommer

Ohnehin ist Ramona Brehm sehr dankbar, dass sie zu den meisten ihrer Kunden, bei denen sie die Kamine säubert oder die Heizung kontrolliert, ein sehr gutes Verhältnis hat. Das zeigte sich nicht zuletzt in diesem so heißen Sommer. "Das war schon schwierig", erzählt die 28-Jährige, wobei es auf dem Dach bei 38 Grad gar nicht so schlimm gewesen sei: "Weil man da ja zumindest immer noch ein bisschen Luft hat."

So richtig ins Schwitzen sei sie stattdessen immer dann gekommen, wenn sie auf ungedämmten Dachböden im Einsatz war. "Das war wie in der Sauna", berichtet sie, muss aber auch sofort lachen und erzählt dann davon, dass viele Kunden ihr spontan ein kühles Glas Wasser zum Trinken angeboten hätten. "Denn die Wasserflasche, die ich in meiner Tasche dabei hatte, wurde ja immer schon nach kürzester Zeit warm!"

Doch auch abseits des Arbeitsalltags hat Ramona Brehm viel erlebt seit ihrer Kür zur "Miss Handwerk". Da war zum Beispiel eine Reise nach Cannes an der Côte d'Azur, die ihr von den Veranstaltern des Wettbewerbs spendiert worden ist. Später nahm sie teil am Fotoshooting für den 2019er Foto-Kalender der Firma Meusel, die Schornsteinfegerbedarf vertreibt. Bereits jetzt ist Ramona Brehm - in verschiedenen Arbeitsmonturen - auf dem Internetportal der Lichtenfelser Firma zu sehen.

Ebenfalls vor der Kamera stand Ramona Brehm für eine Kampagne der Handwerkskammer, ehe es in dieser Woche zum vorläufigen Höhepunkt dieser fast schon kleinen Model-Karriere kam: Für die Krankenkasse IKK Classic, die zur Gruppe der Innungskrankenkassen gehört, drehte die 28-Jährige mehrere Werbeclips, die demnächst im Internet zu sehen sein werden.

Schauplatz der Dreharbeiten, für die eigens eine Produktionsfirma aus Köln engagiert wurde, war das thüringische Rohr. Am dortigen Berufsbildungs- und Technologiezentrum der Handwerkskammer Südthüringen musste Ramona Brehm unter anderem auf einem Dach so tun, als würde sie gerade einen Kamin kehren. In einem weiteren Clip wird die 28-Jährige in Sportkleidung zu sehen sein.

Andre Lange von der IKK Classic ist begeistert, Ramona Brehm für die Kampagne gewonnen zu haben. "Sie ist sehr authentisch", sagt er und stellt klar: "Wir wollten nicht irgendeinen gecasteten Schauspieler, der nächste Woche vielleicht schon Werbung für Nuss-Nougat-Creme Werbung macht."

Ob Ramona Brehm durch diese vielen Shooting-Termine vielleicht so langsam auf den Geschmack kommt und sogar eine große Model-Karriere anstrebt? "Nein", antwortet sie da sofort, "dazu liebe ich meinen jetzigen Beruf viel zu sehr!" Noch nicht einmal an ihrem Status als Gesellin will sie auf absehbare Zeit etwas ändern. Denn: "Als Meister muss man sehr viel Arbeit im Büro erledigen. Ich bin aber viel lieber draußen!" Direkt bei den Kunden, auf dem Dach - oder auch mal an einer Ampel.

Botschafterin des Handwerk

s Der Wettbewerb Das Deutsche Handwerksblatt sucht regelmäßig in ganz Deutschland nach dem "Mister" und der "Miss Handwerk". Im März 2018 wurde Ramona Brehm in München als Siegerin des diesjährigen Wettbewerbs gekürt. Für die 2019er Wahl ist die Bewerbungsfrist bereits abgelaufen, und die Jury wird nächste Woche in Düsseldorf eine erste Vorauswahl treffen. Ramona Brehm gehört als aktuelle Titelträgerin dieser Jury an. Als "Mister Handwerk" hat sich, wie zu hören ist, unter anderem auch ein Metallbauer aus Coburg beworben. Die Siegerin Ramona Brehm kommt aus Sonneberg und arbeitet im Betrieb von Bezirkskaminkehrermeister Marcel Beland in Coburg. Auch ihren Wohnsitz hat die 28-Jährige inzwischen nach Coburg verlegt. Wer sie einmal treffen möchte, hat dazu am Samstag, 15. September, die Möglichkeit: Bei der "Nacht des Handwerks" in der Stadt Seßlach wird Ramona Brehm das machen, was sie ohnehin sehr gerne und auch überzeugend tut - nämlich als "Botschafterin des Handwerks" auftreten und für ihre und andere Zünfte werben. os