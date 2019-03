Mann sticht 22-Jährigem in Coburg Messer in den Oberschenkel: Am Freitagabend (15. März 2019) wurde ein 22-jähriger Mann im oberfränkischen Coburg mit einem Messer angegriffen. Gegen 21 Uhr war er von der Neustädter Straße in Richtung der Innenstadt unterwegs. Laut örtlicher Polizei kam ihm eine Gruppe von drei Männern entgegen.

Einer der Männer stach ihm unvermittelt ein Messer in den Oberschenkel. Er wurde dadurch leicht verletzt. Die Polizei beschreibt die Täter wie folgt:

circa 25 Jahre alt

orientalisches Aussehen

dunkel gekleidet

Einer trug eine schwarze Wollmütze

Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Diese werden unter 09561/645-209 entgegen genommen.

