Coburg vor 1 Stunde

Körperverletzung

Coburg: 61-Jähriger und 31-Jährige treten nach Besuch in Disko auf Mann ein

Zwei Männer und eine Frau sind am frühen Samstagmorgen nach dem Besuch in einer Diskothek im Coburger Steinweg in einen handfesten Streit geraten. Ein 56-Jähriger kam ins Krankenhaus.