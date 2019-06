Am Rande des Viertels liegt der Bau der Staatlichen Realschule Co II in den letzten Zügen, während wenige Meter weiter die Verbindungsstraße zwischen dem Thüringer Viertel und dem "Demo" (rechts oben) gebaut wird. Im Spätherbst 1968 ist nicht nur die Straße fertig, die nagelneue Schule empfängt zum neuen Schuljahr auch ihre ersten Schüler. CT-Archiv