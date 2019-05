Christliches Musical in Dörfles-Esbach: Wo das Glück zu finden ist

Wie bekommt man mehr Besucher in ein Gotteshaus? Dieser Frage stellte sich die evangelisch-lutherische Kirchengemeine Dörfles-Esbach. Und wusste eine Antwort auf diese Frage. Es wurde ein fast atemberaubendes Mehrgenerationenmusical unter dem Titel "Dem Glück auf der Spur" in der Kirche geboten, das nicht nur die Besucher zu Zugaben beflügelte, sondern auch stehende Ovationen hinterließ. Und die Kirche war brechend voll.

Pfarrerin Gabriele Töpfer hatte die zündende Idee dazu gehabt. Sie hatte auch nicht nur das Drehbuch geschrieben, sondern auch Regie geführt und dabei eine Idee und Lieder von Siegfried Fietz aufgenommen.

Das I-Tüpfelchen waren nicht nur die Solisten, der Kinderchor, der Projektchor und eine Band, sondern auch die Leiterin Bojana Blohmann. Allen zusammen gelang es, ein Festival der musikalischen Darstellung hervorzuzaubern, das die Zuhörer begeisterte und teilweise ein Gänsehautgefühl hervorrief. Es wirkten nur Laien mit, aber diesen gelang ein nahezu professionelle Aufführung.

Mehrere Generationen

Die Vision von Gabriele Töpfer, ein Mehrgenerationenmusical auf die Beine zu stellen, ging voll auf, da über 60 Mitwirkende im Alter von sechs bis 78 Jahren mit viel Engagement, Freude und Einsatzbereitschaft bei der Sache waren. Es ging in der Handlung um das Thema, das viele Menschen beschäftigt: Wie gehe ich in Krisen mit dem Leben um? Die anspruchsvolle Handlung zeigte den Weg auf, dass es Glück im Leben abseits der ausgetretenen Wege gibt. Hanna und Alfred beispielsweise fragten sich das auch - jeder auf seine Weise - und sie machten dabei erstaunliche Erfahrungen. Transparent und nachvollziehbar meisterten sie ihre Krisen, gaben in der Handlung ihre Gedankengänge so gekonnt weitergaben, so die Zuhörer am Schluss die Kirche vermutlich mit der festen Überzeugung verließen, auch im eigenen Leben etwas ändern zu können. Dazu trugen Aussagen bei wie "Gott hat dich getragen, auch wenn du denkst, er ist nicht da, und Spuren zu Gott sind zu spüren", oder "Hier ist der Ort, an dem ihr auftanken könnt" und "Ich habe zu Gott gefunden".