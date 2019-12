Chor Unerhört lockt Massen in die Coburger Heilig-Kreuz-Kirche

Bunt gemischt war das Programm dieses erstmals veranstalteten Konzertes zwischen Weihnachten und Neujahr vor zahlreichen Zuhörern n der Coburger Heilig-Kreuz-Kirche.

Der Bogen spannte sich von bekannten weihnachtlichen Melodien bis zur Filmmusik, von "O du fröhliche" bis "My Way".

Aus der Chronik eines ungewöhnlichen Chores

Chor Unerhört Gegründet wurde der Chor 2006 von Antoinetta Bafas. 2009 wurde als erstes eigenes Musical "Oliver" präsentiert. Als Themen-Konzerte wurden beispielsweise die Misa Criolla von Ariel Ramírez, Carl Orffs "Carmina burana", Duke Ellingtons "Sacred Concert" und "Navidad Nuestra" gegeben. Zudem ist der Chor in Produktionen des Landestheaters hervorgetreten, zuletzt in der vergangenen Saison bei der Inszenierung "Nur Pferden gibt man den Gnadenschuss".