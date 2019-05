Enttäuschter Franke Cedric Teuchert von Schalke 04 "Man of the Match"

Während die Profis von Schalke 04 ihren Derbysieg gegen Borussia Dortmund auskosteten, tankte der in Huub Stevens Überlegungen keine Rolle spielende Cedric Teuchert Selbstvertrauen in der Nachwuchstruppe der Knappen. Mit tollen Toren hatte der Coburger nämlich großen Anteil am vorzeitigen Aufstieg in die Regionalliga.

Durch einen souveränen 7:0-Erfolg gegen die Sportfreude Siegen machte das Team von Trainer Torsten Fröhling bereits am 28. Spieltag vor heimischem Publikum den Aufstieg perfekt. Mit 71 Punkten und zwölf Zählern Vorsprung auf TuS Haltern ist der zweiten Mannschaft der "Königsblauen" der Aufstieg jetzt nicht mehr zu nehmen.

Schalke 04: Cedric Teuchert schlägt zu

Beim Kantersieg am Montagnachmittag (29. April 2019) schlug der Profi-Angreifer endlich wieder zu - wenn auch ein paar Etagen tiefer in der Oberliga Westfalen. Sein Plan ging dabei voll auf, denn er drückte dem Spiel eindrucksvoll seinen Stempel auf und wurde anschließend zum "Man of the Match" gekürt.

Bereits kurz vor der Pause sorgte der 22-jährige aus der Vestestadt mit seinem ersten Tor zum 4:0 für die Entscheidung. Und im zweiten Durchgang drehte der ehemalige U21-Nationalspieler erst richtig auf. Anstatt es in der zweiten Halbzeit etwas ruhiger angehen zu lassen, wirbelte der vor Spielfreude sprühende Teuchert weiter eifrig auf. Teuchert konnte an diesem Nachmittag einfach nicht genug bekommen und markierte in der 84. Spielminute den Treffer zum 7:0. Zuvor hatte der ehemalige Nürnberger auch noch das 6:0 vorbereitet.

"Cedric wollte unbedingt bei uns spielen. Man hat gesehen, wie viel Freude er hatte, wie viel er gelaufen ist und wie sehr er sich für das Team eingesetzt hat", lobte Coach Fröhling nach dem Abpfiff gegenüber dem Interportal "MNS sports".

Seit Dezember nicht mehr in Liga 1

Der ehemalige Jugendspieler der DJK Viktoria/VfB Coburg und Ex-Nürnberger Zweitligaspieler wartet seit Dezember 2018 auf einen Einsatz in der Bundesliga. Doch trotz seiner unbefriedigenden Situation im Profikader ist Teucherts Spielerberater Torsten Wirth optimistisch, was die Zukunft betrifft: "Cedi verhält sich super professionell. Immer wenn er in der zweiten Mannschaft spielen musste, hat er geliefert. Drei Tore und drei Assists in zwei Spielen. Natürlich würde er lieber erste Mannschaft spielen, aber er ist Profi und nimmt dann auch diese Spiele ernst." Genaueres zur Planung oder Zukunft kann und will weder der Berater, noch Teuchert selbst derzeit sagen. Völlig offen ist, ob Teuchert in Gelsenkirchen bleibt, möglicherweise ausgeliehen wird oder den Verein am Saisonende verlässt.

Zukunft ist völlig ungewiss

Angebote sollen für den Stürmer vorliegen. Eines verrät Wirth in diesem Zusammenhang dann aber doch noch: "Schalke ist im Umbruch und vieles ist noch unklar. Durch einen neuen Trainer kann sich eine Situation für einen Spieler wieder ganz schnell ändern."

