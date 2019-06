CC-Gegner rufen zu Protestwoche in Coburg auf

Vom 4. bis zum 14. Juni veranstaltet das Bündnis aus der Initiative "Studentische Verbindungen auflösen" und dem "Arbeitskreis CC" im Alternative Kultur eine "kritische Info- und Protestwoche", so die eigene Beschreibung. Unter dem Motto "Stadt für Alle statt männliche Eliten!" wird es ein vielfältiges Programm aus Vorträgen, Kundgebungen, Filmen und Musik geben. Am Pfingstsamstag ruft das Bündnis außerdem dazu auf, sich dem feministischen Block der Demo "Coburg ohne Convent" anzuschließen.

Das Bündnis kritisiert, dass die Stadt Coburg dem Coburer Convent (CC) jedes Jahr zu Pfingsten "den öffentlichen Raum mitsamt Infrastruktur zur Verfügung stellt und diesen ausdrücklich begrüßt". Obwohl viele Coburger dem CC "alles andere als wohlgesonnen" gegenüberstehen würden, verweigere sich die Stadt seit Jahren einem offenen Diskurs und jeglicher Kritik.

"Anstatt so viel Mühe für den CC aufzuwenden, sollte die Stadt sich lieber um Subkultur, Konzerträume, alternative Treffpunkte, Proberäume kümmern, also Orte, an denen sich alle Menschen frei und unabhängig von Herkunft, Geschlecht und Einkommen aufhalten und einbringen können", erklärt Jonas Baumann vom Bündnis. Dass der CC eben nicht so ein Ort sei, sondern vielmehr "das ausgrenzende Gegenteil", solle mit der Protestwoche thematisiert werden.

Los geht's mit einem Freiluftkino am Dienstag, 4. Juni, um 20.30 auf dem Marktplatz. Es wird der Film "Der Untertan" gezeigt, welcher satirisch die autoritären Strukturen und die damit einhergehende Kriegsbegeisterung im Verbindungswesen darstellt.

Am Mittwoch, 5. Juni, wird um 20 Uhr im ZaKC (Judengasse 23) ein Doku-Abend zu Studentenverbindungen stattfinden.

Am Donnerstag, 6. Juni, geht es weiter mit einer "Einführung in die Kritik am CC". In der Einladung des Bündnisses heißt es dazu: "Der Vortrag wird das Verbindungswesen differenziert erklären und deutlich machen, dass sich nicht nur die Deutsche Burschenschaft, sondern auch der CC nicht klar vom rechten Rand wie der Identitäre Bewegung und der AfD distanziert."

Am Freitag, 7. Juni, wird das Bündnis seinen Unmut über das Verhältnis der Stadt Coburg zum CC mit zwei Kundgebung auf die Straße tragen. So versammelt sich um 16 Uhr die "Kloburgia" am Stadtcafe, um die präsidierende Verbindung beim Einmarsch satirisch zu begrüßen. Im Anschluss findet ab 17 Uhr vor dem ZAKC die Kundgebung "Stadt für alle" statt, bei der die Forderung nach einer "Stadt für Alle" auch an Pfingsten bekräftigt wird und sich die Teilnehmer in verschiedenen Formaten über ihre Vorstellungen austauschen können.

Im feministischen Block auf der Demo am Samstag, 8. Juni, ab 14 Uhr wird die feministische Kritik am CC deutlich sichtbar. Jonas Baumann dazu: "Der CC vertritt ein rückständiges binäres Verständnis von Geschlecht. In seinem elitären akademischen Selbstbild haben Frauen in gleichen Positionen keinen Platz. Sie werden nur als hübsches Beiwerk, sexualisiertes Objekt

und in traditionellem Rollenverhalten geduldet".

Eine "Feier für Alle" wird es am Samstagabend geben, um Menschen in Coburg auch an Pfingsten eine Möglichkeit zum Feiern ohne Verbindungsstudenten zu ermöglichen. Die Rapperinnen Babsi Tollwut, Plaeikke und das Rapduo MCE und Tims Line werden im "Mäxle "am Gemüsemarkt

ab etwa 21.30 Uhr auftreten. Das Thema Geschlecht wird außerdem am Montag um 17 Uhr im ZAKC Uhr beim Vortrag "Männliche Burschenschaftler? Über Geschlechtskonstruktionen in deutschen Studentenverbindungen" aufgegriffen. Am Montagabend wird der CC-Fackelzug mit

zwei Kundgebungen kritisiert. Einer Tanzdemo ab 21.30 Uhr am Stadtcafe und einer Videoinstallation am Markt/Ecke Judengasse. Abschließen wird die Info- und Protestwoche am Freitag, 14. Juni, um 20 Uhr mit einem Vortag der Freien Uni Coburg zu "Antisemitismus und Männlichkeit bei Burschenschaften".