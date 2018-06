Casting für "Albert und Victoria" in Coburg

Zum 200. Geburtstag von Königin Victoria und Prinz Albert wird es im Spätsommer 2019 circa 15 Vorstellungen des Musicals von Ulrike Barz im Riesensaal von Schloss Ehrenburg geben.Wer Interesse hat, kann sich per Mail bewerben (albertundvictoria@gmail.com). Am Sonntag, 15. Juli, wird es um 15 Uhr ein kleines Vorsingen im Kulturladen Judengasse 22 in Coburg geben. Das Musical " Albert und Victoria " war 2016 mit Marie-Sophie Weidinger und Valentin Fruntke in den Titelrollen in Schloss Ehrenburg uraufgeführt und im Jahr darauf als Wiederaufnahme erneut präsentiert worden.