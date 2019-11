Busfahrer im Sperrgebiet zwischen DDR und BRD: Oberfranke wurde Zeuge schlimmer Demütigungen

Er steuert seinen Bus über die Panzersperre und hält wenige Meter weiter. Ein Grenzpolizist salutiert und verlangt seinen Reisepass. Dann öffnet sich die Schranke, der Bus darf in einer der sieben Einfahrten halten. Rudi Scheler zieht Handschuhe über. Er beginnt, eine Klappe nach der anderen zu öffnen. Alles geschieht unter Beobachtung der Volks- und Grenzpolizisten.

"Es hätte ja sein können, dass sich in einer der Klappen über den Sitzen ein Mensch versteckt", erinnert sich Scheler. Ein sarkastischer Unterton klingt in seiner Stimme mit. Der 67-Jährige war Busfahrer. Regelmäßig fuhr er mit seinem Bus ins Sperrgebiet zwischen der ehemaligen DDR und der BRD.

"Von hier aus konnten sie bis zur Panzersperre alles überblicken." Schelers Blick schweift aus dem Fenster des ehemaligen Wachturms zu einem blauen Schild, das den Weg zur Autobahn weist. Vom ehemaligen Grenzübergang Eisfeld-Rottenbach ist nur noch der Wachturm geblieben. Eine Tankstelle steht dort, wo einst die Fahrzeuge kontrolliert wurden.

Die Dauer der Kontrollen war willkürlich

In der ehemaligen DDR fuhr ein Bus in Eisfeld los, Schelers Route begann in Coburg und führte über Lautertal bis zum Grenzübergang. Im Sperrgebiet stiegen die Passagiere um. "Aus dem Osten fuhren hauptsächlich Senioren mit. Jüngere Leute bekamen nur selten eine Genehmigung, wegen der Fluchtgefahr." Auch Wessis nutzten den Transfer, für Besuche bei Verwandten in der DDR. "In meinem Bus war es totenstill, streckenweise haben die Menschen am ganzen Körper gezittert", erzählt der Meederer.

Selbst sein Körper habe nach der Fahrt durch die Panzersperre Spannung angenommen, erst nach einigen Wochen gewöhnte er sich an die Prozedur von vier aufeinanderfolgenden Kontrollen.