Burger King kommt nach Neustadt

"Die Bauarbeiten haben schon begonnen", sagte Neustadts Oberbürgermeister Frank Rebhan bei einer Pressekonferenz am Donnerstag. Gemeint sind die Bagger, die zurzeit ein Baufeld am Lerchenfeld im Gewerbegebiet Gebrannte Brücke einrichten. Schon Ende Juni soll dort ein Burger King Restaurant eröffnen - in direkter Nachbarschaft von Wettbewerber McDonalds. Der neue Fastfood-Tempel wird einen Drive-in Schalter bekommen und einen Spielplatz.