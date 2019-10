Denn letztlich liegt die Umsetzung am Geld. Geld, das vor allem in Förster und Berater investiert werden soll. 100 neue Förster in den nächsten vier Jahren fordert der Landesverband. Die bereits zugesagten 200 sollen statt in zehn bereits in fünf Jahren eingestellt sein.

Öffentlichkeit und Beratung

Das Personal sei wichtig. Nicht nur, um die Wälder selbst aufzuforsten. Sondern auch für Öffentlichkeitsarbeit und besonders die Beratung von privaten Waldbesitzern. Zwar herrschten in Bayern stabile Verhältnisse unter den forstlichen Zusammenschlüssen. Dennoch würden viele Waldstücke vererbt und die Besitzer wüssten zuweilen nicht, wie mit Borkenkäfern oder Pilzbefall umzugehen. Außerdem seien die Forstverwaltungen zwar gut aufgestellt, aber nicht unbedingt auf die Sonderfälle, die durch die Trockenheit entstehen, eingestellt. Es brauche eine gezielte Waldpflege.