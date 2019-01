Bürgermeisterwahl in Seßlach: Für Neeb geht es jetzt Schlag auf Schlag

Mit 53,2 Prozent wurde der 27-Jährige auf Anhieb zum Bürgermeister gewählt.

Seine Mitstreiter Wolfgang Pfister (34,4 Prozent; CSU) und Wolfgang Brasch (12,4; SPD) ließ er weit hinter sich. "Mit einer Stichwahl habe ich schon gerechnet, aber mit einem Sieg in dieser Deutlichkeit auf keinen Fall. Dass es so gekommen ist, ist überragend", freut sich Neeb. Das bedeutet für ihn aber auch: Mit dem Feiern ist es auch schon wieder vorbei, denn es geht nun Schlag auf Schlag. Gestern trat er seinen letzten Arbeitstag als Verwaltungsbeamter in der Stadt Coburg an. Währenddessen tagte der Wahlausschuss, um das amtliche Ergebnis bekannt zu geben. Schon heute beginnt somit Neebs erster Tag im Amt. "Es geht zu schnell, um das alles erst einmal zu verinnerlichen", erzählt Maximilian Neeb.

Ein Stapel Termine wartet auf den neuen Bürgermeister

Auf ihn wartet bereits "ein Stapel Termine". Er müsse sich erst einmal in die Rolle als Nachfolger von Martin Mittag (CSU) einfinden. Das bedeute aber nicht, dass er seine vorherigen Versprechungen aus den Augen verliert: "Die Ziele, die ich im Wahlkampf ausgesprochen habe, gelten natürlich weiterhin", beteuert er. Aber zunächst müsse er mit der Verwaltung und dem Stadtrat an einem Strang ziehen und "die Aufgaben angehen, wie sie kommen".

Ein großer Brocken wartet bereits auf ihn: Die Verabschiedung des Haushaltes im Februar. Aufgeregt sei er zwar, aber auch voller Tatendrang: "Ich habe gewusst, was auf mich zukommt. Das wird spannend. Jetzt geht es in die Vollen." Einen Bericht über den ersten Arbeitstag von Maximilian Neeb als neuer Bürgermeister in Seßlach finden Sie hier.