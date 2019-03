Bürgermeisterwahl in Lautertal - der erste Kandidat steht fest

Erster Kandidat steht fest: Die Überparteiliche Wählergemeinschaft Lautertal (ÜPW) schickt bei der Bürgermeisterwahl am Sonntag, 26. Mai, Karl Kolb ins Rennen. Der 52-Jährige wurde am Dienstagabend bei einer Versammlung nominiert.

Karl Kolb kandidiert: Der Kandidat unter der Lupe

Karl Kolb ist in Ludwigsstadt geboren und wohnt seit 1999 in Unterlauter. Dort engagiert er sich unter anderem seit 20 Jahren als Jugendtrainer beim TSV Unterlauter. Beruflich ist der verheiratete Familienvater Finanzbeamter sowie seit 1989 Verwaltungsbeamter am Landratsamt Coburg; er ist dort heute in der Ausländerbehörde tätig. Neun Jahre lang war er Personalratsvorsitzender.

Die Neuwahl eines Bürgermeisters in Lautertal ist notwendig geworden, weil der bisherige Amtsinhaber Sebastian Straubel (CSU) zum Landrat gewählt worden ist. Wen die CSU ins Rennen um die Straubel-Nachfolge schickt, ist noch nicht bekannt. Die SPD verzichtet auf einen eigenen Kandidaten.

