Bürger stürmen Bad Rodacher Sitzungssaal

Auf eher ungewöhnlichen Zuspruch stieß die jüngste Sitzung des Stadtrates Bad Rodach. Etwa 30 Besucher wollten die Sitzung mitverfolgen. Ob es an der Tagesordnung lag, oder an der Tatsache, dass sich herumgesprochen hat, dass mit Herbert Müller und Klaus Geuther zwei weitere Mitglieder der SPD Fraktion diese verlassen, sei dahingestellt.

Bis die Zuschauer Einlass fanden, mussten sie sich in Geduld üben. Es gehört in Bad Rodach zur Unsitte, dass die Öffentlichkeit zwar für 18 Uhr eingeladen ist, die Räte es aber vorziehen, um 18 Uhr mit einem nichtöffentlichen Teil zu beginnen. Besucher werden aus dem Sitzungssaal wieder hinausgeschickt und müssen vor der Tür warten. Als sich um 18.20 Uhr die Tür zum Festsaal im Jagdschloss immer noch nicht öffnete, stieg der Unmut der Besucher merklich an. Aussagen wie "Frechheit", "Die spinnen wohl", "Unverschämtheit", "Was bilden die sich ein" oder "Es muss Spaß machen, andere warten zu lassen" machten die Runde. Kurz vor 18.30 Uhr wurde dann Einlass gewährt.

"Ich muss es nicht machen und ich werde es nicht machen"

Besucher, die ein Spektakel erwarteten, wurden jedoch enttäuscht. Zu Sitzungsbeginn war die Sitzordnung bereits geklärt. Matthias Thumser (ÖDP) wechselte auf die Seite der CSU-Fraktion. Herbert Müller und Klaus Geuther brachten ein paar Stühle zwischen sich und ihren ehemaligen Fraktionskollegen. Unkommentiert wollte Fraktionsvorsitzender Axel Dorscht den Wechsel von Matthias Thumser von der SPD zur ÖDP nicht im Raum stehen lassen. Dorscht zeigte sich enttäuscht darüber, dass er aus der Presse die Beweggründe für den Wechsel von Matthias Thumser erfahren musste. Die Gründe, die Thumser gegenüber den Medien geäußert habe, seien für ihn nicht nachvollziehbar, da sie seiner Meinung nach nicht den Tatsachen entsprächen. Nichtsdestotrotz meinte Dorscht, dass es nichts anderes als konsequent wäre, wenn Mattias Thumser sein Stadtratsmandat abgeben würde. Thumser sei schließlich über die SPD-Liste in den Stadtrat gekommen. Bevor das Argument der Persönlichkeitswahl in den Raum geworfen wurde, führte der Fraktionsvorsitzende vor Augen, dass für einen Sitz im Stadtrat etwa 3000 Stimmen nötig gewesen seien. "Diese hat er bei Weitem nicht erreicht, etwa die Hälfte", betonte Axel Dorscht. "Thumser ist durch SPD-Wähler in den Stadtrat gekommen", unterstrich er weiter. Die Antwort von Matthias Thumser in Bezug auf eine Rückgabe des Mandats fiel knapp aus: "Ich muss es nicht machen und ich werde es nicht machen."