Bratwurst-Garantie nur noch in Kernzeiten

Wenn es um die Wurst geht, sind die Dinge in Coburg streng geregelt. Das beginnt beim Bratwurstrezept (mindestens 15 Prozent Rindfleisch und drei Prozent Ei), geht über zu der Frage, was die Bratwurst kostet, wer wann braten darf und endet bei der Festlegung der Zeiten, wann die Stände am Marktplatz stehen müssen.

So war es bislang. Allerdings gab es dafür mehrere Einzelerlasse und Beschlüsse, so dass nun alle Regelungen in einer Bratwurstrichtlinie zusammengefasst werden sollten. Dabei wurden aber zwei Dinge geändert: Zum einen gibt es keinen festen Zeitpunkt mehr, ab dem die Buden am Marktplatz stehen müssen. Bislang galt 7 Uhr, das Ordnungsamt wollte auf 8 Uhr gehen - doch nun gelten Kernzeiten: Wer mit Braten an der Reihe ist, muss spätestens ab 9.30 Uhr am Marktplatz stehen und darf frühestens um 17.30 Uhr seinen Stand schließen. Außerdem werden die derzeit neun Bratwurstbrater nicht mehr verpflichtet, sich auf einen einheitlichen Preis zu einigen.

Diese Änderungen beschloss der dafür zuständige Verwaltungssenat am Montag nach kurzer Diskussion. Lediglich Oberbürgermeister Norbert Tessmer (SPD) und Hans Weberpals (CSB) stimmten gegen beide Änderungen. Auch Andreas Gehring (SPD) war gegen den Wegfall des Einheitspreises. "Wenn es Gemecker gibt, weil es früh um 8 noch keine Bratwurst auf dem Markt gibt, verweise ich alle Beschwerdeführer an Frau Hartan", sagte er mit Blick auf die Obfrau der Bratwurstbrater, Claudia Hartan.