Brandstiftung in Coburg? Scheune stand in Flammen

Weidhausen bei Coburg: In einer Scheune direkt neben einem Wohnhaus hat ein aufmerksamer Anwohner am vergangenen Mittwoch, 4. Dezember 2019, um ungefähr 18.40 Uhr Flammen entdeckt. Zusammen mit einem weiteren Nachbarn ergriff er die Initiative und gemeinsam gelang es ihnen den Flammen in der Scheune Herr zu werden.

Brand bei Coburg: Ursache waren Holzscheite

In der Scheune hatten einige Holzscheite gebrannt. Nachdem das Feuer gelöscht war, entfernen die Feuerwehreinsatzkräfte das angebrannte Holz aus dem Schuppen. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen wegen vorsätzlicher Brandstiftung aufgenommen.