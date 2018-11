Brandserie in Scheuerfeld beschäftigt Anwohner und Kriminalpolizei

"Die Häufigkeit ist schon ungewöhnlich, so dass es kein Zufall mehr ist", sagt Alexander Czech, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Oberfranken. Seit August hat es an sieben Tagen im Wald an der Straße Steinmitzig in Scheuerfeld gebrannt, teilweise sogar mehrfach. Mittlerweile hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Es wird von Brandstiftung in mehreren Fällen ausgegangen.

Die Anwohner in der Straße Steinmitzig machen sich natürlich Sorgen. Und die sind nicht übertrieben, wie Ortssprecher Roland Eibl findet. "Die Lage ist angespannt", sagt er.

Gesprächsthema Nummer eins

Egal, wo man in Scheuerfeld hinkommt, ob im Bürgerverein, bei Sitzungen oder in Vereinen - überall sind die Brände Gesprächsthema. "Die Leute sind nervös", sagt Eibl. In Scheuerfeld ist die Aufmerksamkeit auf jeden Fall gestiegen. "Ich schaue mich schon verstärkt um, gerade, wenn es abends dunkel wird", betont Eibl. Wer dafür verantwortlich sein könnte, vermag Eibl nicht zu sagen. Auch bei der Polizei gibt es dazu noch keine konkreten Anhaltspunkte. Um die Ermittlungen voranzutreiben, ist man bei der Polizei vor allem auf Zeugenhinweise angewiesen. "Jede Beobachtung kann helfen", betont Czech. Wem ein Auto verdächtigt vorkommt, sollte sich das Nummernschild notieren, rät der Pressesprecher. Wer verdächtige Personen beobachtet, kann diese bei der Polizei melden.

Am Montag entdeckten Bewohner ein Feuer im Holzanbau eines Einfamilienhauses. Über die Ursache kann Czech nichts sagen, die sei Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Da die Straße Steinmitzig direkt am Waldrand liegt, ist ein Zusammenhang jedoch nicht ausgeschlossen. Bei dem Brand verletzten sich zwei Personen leicht, als sie versuchten die Flammen zu löschen. Der Sachschaden war gering, da es der Feuerwehr schnell gelang, das Feuer zu kontrollieren. "Niemand sollte sich in Gefahr begeben", erklärt Czech. "Aber so weit es möglich ist und wenn man Wasser griffbereit hat, kann man versuchen, zu löschen."

Keine Verbindung zu Autenhausen

Ob die Brandserie in Scheuerfeld mit den Bränden im Seßlacher Ortsteil Autenhausen in Verbindung steht, kann Czech nicht sagen. "Zusammenhänge werden natürlich geprüft", so der Pressesprecher. Erst in der Nacht zum Sonntag brannte in Autenhausen ein Holzunterstand. Auch dort wurden seit August immer wieder vorsätzlich Brände gelegt. Bisher haben die Ermittlungen über einen Zusammenhang nichts Konkretes ergeben. Bis jemand gefasst wird, besteht die Gefahr neuer Brände weiter und damit auch die Sorgen der Anwohner in Scheuerfeld.

Im Seßlacher Ortsteil Autenhausen die Sonderkommission "Scheune" aktiv und ermittelt

Polizei bittet um Mithilfe

Nachdem sich die Brandvorfälle in Scheuerfeld gehäuft haben, ermittelt die Coburger Kriminalpolizei. Sie bittet dabei auch um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer Hinweise geben kann oder in der vergangenen Zeit verdächtige Personen im Bereich der Straße Steinmitzig beobachtet hat, soll sich bei der Kripo Coburg unter der Telefonnummer 09561/6450 melden.