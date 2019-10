Brandanschlag? Unbekannte legen Feuer im Landratsamt Coburg - Kriminalpolizei ermittelt

Am Samstagmorgen, kurz nach 8 Uhr, bemerkte ein Verantwortlicher des Landratsamtes Coburg in der Lauterer Straße Rauch. Das teilte die zuständige Polizeibehörde mit. Erst ein wenig, dann wurde der Rauch schlagartig immer dichter. Als er ausmachen konnte, von wo der Rauch kam, verständigte er sofort die Rettungskräfte.

Die Feuerwehr kämpfte sich, mit Atemschutzmasken ausgerüstet, durch die Rauchschwaden bis zur Ursache des Brandes vor. Ein Stapel Papier im Bereich des Kellers hatte angefangen zu brennen. Die Feuerwehr schaffte es, den Brandherd rechtzeitig zu beseitigen, bevor das Feuer größere Schäden anrichten konnte. An der Gebäudeeinrichtung entstand insbesondere durch die starke Rußentwicklung ein Schaden von geschätzten 25.000 Euro. Lesen Sie auch: Adelsdorf Flammeninferno: Der Brand bei Feinkost Hörrlein in Adelsdorf versetzt die Menschen in Schockstarre Nach den ersten Ermittlungen des Coburger Kriminaldienstes und der Brandfahnder war es Brandstiftung. Bislang unbekannte Täter haben wohl zunächst die Scheibe eines Kellerfensters an einem Hintereingang des Landratsamtes eingeschlagen. Nachdem sich die Täter Zugang zum Gebäude verschafft hatten, setzten sie das Papier neben dem Fenster in Brand. Feuer im Landratsamt Coburg: Bestürzter Landrat spricht von "Brandanschlag" Der stellvertretende Landrat Rainer Mattern zeigte sich in einer ersten Stellungnahme "bestürzt und betroffen" und sprach selbst von einem "Brandanschlag". Die Kripo hofft auf weitere Hinweise und hat folgende Fragen: Wem sind in der Nacht zum Samstag im Bereich des Landratsamtes in der Lauterer Straße verdächtige Personen aufgefallen?

Wer kann sonst Hinweise geben, die im Zusammenhang mit den Brand stehen könnten? Die Ermittler der Die Ermittler der Kriminalpolizei Coburg hoffen auf Zeugenaussagen. Telefon: 09561/645-0 Zum Video "Das sind die grausamsten Verbrechen der vergangenen Jahrzehnte"