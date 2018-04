"Böhmischer Traum" und andere Blasmusikgenüsse

Am Ostersonntag spielten sich die Roßfelder Musikanten mit gewohnt böhmisch-mährischer Blasmusik wieder einmal in die Herzen der Zuhörer. Viele Blasmusikfreunde aus nah und fern kamen in die ausverkaufte Gerold-Strobel-Halle nach Bad Rodach. Die Kinder der Bläserklasse unter der Leitung von Lisa Pachera präsentierten vor Beginn des Konzerts ihre tolle musikalische Weiterentwicklung mit drei Stücken, darunter auch das bekannte Stück "Böhmischer Traum". Durch das Programm führte Friederike Möbus.



Mit dem Konzertmarsch "Unsere Reise ins Abenteuer" wurde das Publikum von den Roßfelder

Musikanten begrüßt. Wie eine Reise durch viele verschiedene Facetten der Blasmusik gestaltete sich das weitere Programm: böhmische Polkas mit erfrischendem Rhythmus und Schwung, die zum Mitklatschen einluden, sowie tolle Titel, die das Leitbild der Roßfelder gut beschreiben: "Ein Leben mit Blasmusik", "Mit Herz und Leidenschaft" sowie "Liebe, Lust und Blasmusik". Diese Titel stehen für eine gute Gemeinschaft, gemeinsame Unternehmungen, Freundschaft und auch Liebe, all das, was neben der Musik ein wichtiger Baustein der Kapelle ist.



Unterhaltsame Abwechslung

Das möchten die Roßfelder auch ihrem Nachwuchs vermitteln. Bekannte Melodien, wie "It's

raining men", "Pirates of the Caribbean", "Rosamunde" und die Solostücke "Yakete Sax", Solo für

Saxofon, und "Reise nach Mähren", Solo für Tenorhorn, sorgten für eine unterhaltsame Abwechslung, für die die Kapelle unter der Leitung von Christian Mildenberger viel Applaus erntete.



Der Probenkönig der Bläserklasse mit 33 Proben (100 Prozent) ist übrigens Tim Brückner.



Der Vorsitzende des Nordbayerischen Musikbundes, Ronald Friedrich, ehrte für 25 Jahre Musizieren Andrea Buschel. Lisa Pachera nahm erfolgreich an der Fortbildung zum Orchesterassistent teil. Die silberne Medaille am weiß-blauen Band, eine besondere Auszeichnung für 50 Jahre Musiktradition, wurde dem Vorsitzenden des Vereins, Norbert Oppel, verliehen.



Die nächsten Termine stehen fest

Schon jetzt freuen sich die Roßfelder Musikanten auf zahlreiche Besucher zu ihren Konzerten und

Auftritten wie dem traditionellen Backhausfest am 1. Mai auf dem Dorfplatz in Roßfeld und dem

Herbstfest in der Gerold-Strobel-Halle in Bad Rodach, dieses Jahr mit der Blaskapelle Meeder.