Blitzermarathon 2019: Die aktuellen Messstellen in Coburg

Nach Informationen des Innenministeriums, beginnt der Blitzmarathon am 3. April 2019 um 6 Uhr morgens und wird sich über 24 Stunden erstrecken. Die Polizei will, wie auch in den Jahren zuvor, mit dieser Aktion auf die Gefahren von hohen Geschwindigkeiten im Straßenverkehr aufmerksam machen und ein besseres Bewusstsein für diese schaffen. Einen Überblick über alle Messstellen in Franken finden sie hier.

Wo wird geblitzt?

Speziell in Coburg gibt es 7 Stellen, an welchen möglicherweise Blitzer stehen können. Insgesamt liegt die Zahl der möglichen Messstellen in ganz Franken bei 2000.

Messstellen in Coburg - ein Überblick:

Ort Straße Geschwindigkeit Coburg Waldsachsenerstr. 30 Coburg Nicolaus.Zech-Str. 30 Coburg Querstraße 30 Coburg St 2205, Ab. 200 70 Coburg Bambergerstr. 50 Coburg Weichengereuth 50 Coburg Kürengrund 50

Trotzdem geblitzt worden? Rechnen Sie sich mit Hilfe des Bußgeldrechners auf inFranken.de ihre Strafe aus.