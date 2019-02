Bildermacher präsentieren ihre Kunst in Neustadt

Mit der Fotokamera die schönsten Momente einzufangen, das ist das Hobby einer kleinen Gruppe von Fotobegeisterten aus Neustadt, dem Landkreis Coburg und dem Landkreis Sonneberg. Am Dienstag präsentierten die Bildermacher ihre Fotokunst in der Kultur.werk.stadt in einer Ausstellung. Und Oberbürgermeister Frank Rebhan (SPD) wurde mit einem Bildgeschenk des Fotografen Klaus Frenzel überrascht. "Erst einmal ein großes Kompliment an den Fotografen. Das Bild sieht aus, als ob ich Oberbürgermeister einer bedeutenden Großstadt sei, gut gelungen", dankte OB Rebhan charmant und schmunzelte.

Vor fünf Jahren fanden die Hobby- und Amateurfotografen zusammen und gründeten mit Jutta Punken den Neustadter Fotoclub "Fotocreativ Neustadt". Eine Ausstellung gab es bereits. Renate Gretzbach eröffnete mit einem kleinen Festakt nun die zweite Ausstellung. "Wir sind eine kleine Gruppe von Fotobegeisterten und treffen uns regelmäßig zum Erfahrungs- und Gedankenaustausch", sagte Gretzbach. Bei gemeinsamen Fotoshootings mit verschiedenen Schwerpunkten und Workshops habe jeder sein bevorzugtes Motiv gefunden. "Dabei können wir unser Wissen erweitern und vertiefen. Durch die große Erfahrung, die einige von uns haben, profitieren wir alle. Es macht einfach riesigen Spaß. Ich denke, das Ergebnis unserer Bilder hat sich gelohnt, wie Sie es nun sehen können." Die Palette der Fotos beinhaltete Natur- und Tieraufnahmen, Porträts, Architektur, Stillleben, Makrofotografie, Reisereportagen und natürlich Schnappschüsse. Hinter dem Rednerpult im Ausstellungsraum schmückte ein riesiges Panoramafoto von Hobbyfotograf Frenzel die gesamte Wandfront. In beeindruckender Weise hatte Frenzel die bayerische Puppenstadt, seine Heimatstadt zu Füßen des Muppbergs ins rechte Licht gerückt, mit viel Gespür und liebevollem Blick. Die Firma Nötzold, Spezialist für Digitaldruck, zauberte dieses Kunstwerk zu diesem Mega-Kunstwerk. Gretzbach dankte Nötzold-Inhaber Peter Hantschel und sagte: "Unser Fotoclub möchte sich mit diesem Bild bei der Stadt Neustadt für ihre Unterstützung unserer Fotoausstellung bedanken und schenkt es der Stadt." Ob dieses Bild vielleicht seinen Platz im sanierten Rathaus finden würde, "das überlassen wir der Stadtspitze".

"Was macht Neustadt aus, was ist das Besondere an Neustadt, in der Region, stadtspezifisch?", fragte OB Rebhan. "Das ist Industrie, Fortschritt, ist auch Tradition, das Moderne, es ist Familie, Natur und ganz vieles, was wir auch im Stadtrat zum Stadt-Logo diskutiert haben. Das alles sehe ich hier in den Bildern wieder, sehr schöne Bilder", sagte OB Rebhan anerkennend. In den Bildern liege ganz viel Liebe zum Objekt, Technik und Verständnis. "Mein Kompliment und meinen Glückwunsch an die Fotografen für die vielen Werke in der Ausstellung", dankte Rebhan. Und dann meinte er noch: "Ich glaube, die Bilder würden dem neuen Rathaus gut zu Gesicht stehen."

Gratulation, Respekt und Anerkennung gab es ebenso von Landrat Sebastian Straubel (CSU): "Ihr seid alle Hobbyfotografen und macht wirklich sensationelle Bilder, ich bin begeistert." Auch er sei ja gerade in ein neues Büro eingezogen, erinnerte Straubel. Dem Landrat stach ein Bild sofort ins Auge, was ausgezeichnet in seiner neuen Wirkungsstätte zur Geltung kommen könnte. "Wir müssen in Verhandlung treten", sagte er. Das große Publikum sei der beste Beweis, wie erfolgreich diese Ausstellung sei, gratulierte Straubel. "Ich freue mich riesig über die vielen Besucher, ein toller Erfolg. Das bestätigt, dass wir gute Arbeit geleistet haben", war Jutta Punken genauso begeistert. Die Sonneberger Kinder Lorenz Liebermann und seine Cousine Lilo Dornaus schmückten mit Flöte und Gitarre musikalisch die Ausstellung.

Folgende Hobbyfotografen präsentieren ihre Bilder in Neustadt:

Jutta Punkens Spezialität ist die Porträtfotografie, aber auch Architekturfotos gehören zu ihrem bevorzugten Repertoire. Für die VHS hält sie gemeinsam mit Michael Meinert Fotokurse, die immer sehr gut besucht sind.

Michael "Mike" Meinert ist ein leidenschaftlicher Fotograf mit langer Erfahrung. Er hat auf alle Fragen eine gute Antwort, sodass alle von seinem reichen Erfahrungsschatz profitieren können.

Petra Kircher zeichnet sich durch ihre herrlichen Stillleben und niedlichen Babyfotos aus. Dabei kann man häufig nicht unterscheiden, ob das Foto eine Puppe oder ein echtes Baby zeigt.

Ulrich Nimz sucht in seiner Freizeit Entspannung in der Fotografie. Er hat auch als Hobbyfotograf ein gutes Auge für schöne Motive und interessante Aufnahmen.

Klaus Frenzel ist wie ein "rasender Reporter", er ist Inhaber des Neustadter Bürgerblattes. Das Fotografieren ist nicht nur Teil seines Berufes, sondern auch Berufung und Hobby, wobei er alles fotografiert, was ihm vor die Linse kommt.

Kati Schmidt drückt sich in ihren Fotos aus. Ihre bevorzugten Motive sind Porträts. Sie experimentiert gerne und erreicht dabei tolle Ergebnisse. Sie fotografiert aber auch Hochzeiten und Familienfeiern und hat dabei immer einen Blick dafür, wie man alles am besten in Szene setzt. Das kann man auch an ihren Hundefotos sehen.

Bertram Steiner wohnt zwar in Grümpen, ist jedoch überwiegend am Froschgrundsee anzutreffen. Für die wunderschönen Aufnahmen von Tiere bringt er viel Ausdauer und Geduld auf.

Falk Coburger ist ein Allrounder, der von Architektur über Menschen, Tiere, Pflanzen und Natur alles fotografiert, was sehenswert ist.

Werner Koch hat sich ebenfalls der Naturfotografie verschrieben. Auch er ist häufig am Froschgrundsee anzutreffen und schafft es immer wieder, Schmetterlinge vor die Linse zu bekommen, die man nur noch äußerst selten sieht.

Ari Iglesias ist eine multikulturelle und vielseitige Frau, die sich sowohl in der Musik als auch in der Fotografie ausdrückt. Ihre Spezialität sind Architekturfotos aus ungewöhnlicher Perspektive. Ulf Köhler, gebürtiger Neustadter, hat für die Ausstellung seinen Arbeitsplatz auf dem Hohenpeißenberg bei Schongau verlassen hat, um einige seiner Bilder zu zeigen. Seine bevorzugten Motive stammen aus der Natur, Wolken sind Motive, die er gerne und oft fotografiert.

Ulrike Hoffarth hat sich nach einem Fotokurs, den sie bei Jutta Punken und Mike absolviert hat, spontan der Gruppe angeschlossen und auch bereits ein paar Bilder der Öffentlichkeit zeigt.

Renate Gretzbach findet ihre Modelle in der Natur und in ihrer Familie. Ihre Enkelkinder, ihr Hund sowie Tiere und Pflanzen sind ihre Lieblingsmotive.

Öffnungszeiten und Ausstellungsdauer

Die Ausstellung in der Kultur.werk.stadt ist bis zum Freitag, 8. März, zu besichtigen - stets zu den Öffnungszeiten und zusätzlich am Samstag, 2. März, von 13 bis 17 Uhr.