Bettina Schünemanns bildnerischer Kosmos im Studio des Kunstvereins Coburg

Bettina Schünemann verwandelt Wirklichkeit in Kunst. Reale Stadtpläne werden bei der in Gotha lebenden Künstlerin zum Ausgangsmaterial eindringlicher Bildwerke, die der Kunstverein Coburg in seinem Studio zeigt.

"Boom City" lautet das Motto der Werkschau, die den Betrachter hinein zieht in einen ganz eigenen, unverwechselbaren bildnerischen Kosmos. Die gestalterische Methode Schünemanns setzt auf Wiederholung und Variation. Maßstabsgleiche Stadtpläne der 50 größten Städte der Welt sind die Basis. Aus ihnen formt Schünemann quadratische Module, die sie in wechselnder Farbigkeit gestaltet und schließlich zusammenfügt zum Abbild einer beliebig wachsenden fiktiven Stadt.

Lebensadern

Wie Adern durchziehen Straßen diese Stadt, werden gleichsam zu Lebenslinien wie im Blatt eines Baumes. Erstaunlich, wie es der Künstlerin gelingt, aus dieser Metamorphose von Stadtplänen kreative Funken zu schlagen. Spannend, wie der Blick von oben auf die Struktur einer Stadt vielfältige Assoziationen weckt. Die großformatige Zusammenstellung von 50 gleichformatigen Modulen entfaltet eindringliche Wirkung.

Modular konzipiert ist auch die ebenfalls großformatig angelegte Arbeit "Move" - 50 Quadrate, in diesem Fall nicht Acryl, Tusche und Schellack auf Papier und Holz, sondern Öl auf Leinwand. In weiteren Arbeiten kombiniert sie Foto und Tusche auf spannungsvolle Weise, wobei sie Landkarten als Untergrund verwendet.

Die Technik verfremdeter, übermalter Landkarten verwendet sie auch in großformatigen Arbeiten, die im Vortragssaal gezeigt werden, zum Beispiel in der mehrteiligen Arbeit "Cloverleaf Mountain", bei der Fragmente von Landkarten zum Ausgangsmaterial spannender bildnerischer Collagen werden, die aus der Zweidimensionalität heraus in den Raum drängen und reliefartige Akzente zeigen. Als Material treten dabei noch Sand und Holz hinzu.

Künstlerin aus Gotha zu Gast in Coburg

Bettina Schünemann, 1961 in Barßel im Kreis Cloppenburg geboren, studierte Kunst an der Hochschule für Bildende Künste Braunschweig (1981 bis 1988). Sie absolvierte ein Referendariat am Staatlichen Studienseminar in Lüneburg und arbeitet seit 1990 freischaffend, anfangs in Berlin, seit 1994 in Suhl und Gotha. 2008 und 2013 wurde sie Stipendien der Kulturstiftung des Freistaates Thüringen bedacht. Im vergangenen Jahr war sie beim Verein "Hyazinth - Kunst im Garten" in Thierach mit der Installation "Hortus apertus" vertreten.

Ausstellungs-Tipp "Boom City" - Bildwerke von Bettina Schünemann, Gotha (Eröffnung: 11. Mai, 16 Uhr - Einführung: Angelika Steinmetz-Oppelland; mit musikalischer Rahmung; bis 10. Juni)red