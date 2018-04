Betrügerische Schlüsseldienste in Oberfranken: Wieder über 1000 Euro abgezockt - Polizei warnt

Allein in den letzten Tagen kam es in Oberfranken zu drei Fällen, in denen Schlüsseldienste die Lage ihrer Kunden ausnutzten und für ihre Arbeit überteuerte Preise verlangten. Die Oberfränkische Polizei ermittelt nun und warnt vor dubiosen Firmen.Der letzte Vorfall war am Ostersonntag in Lautertal im Landkreis Coburg. Ein 68-Jähriger hatte sich ausgesperrt. Im Internet suchte er nach Schlüsseldiensten und rief anschließend bei einer Hotline an. Nachdem der Mitarbeiter der Firma fertig war, verlangte er von dem älteren Herren 1200 Euro für seine Arbeit. Die Polizeiinspektion Coburg ermittelt nun gegen die Firma.Hierbei handelt es sich um den achten Verdachtsfall von Wucher durch Schlüsseldienste seit Beginn des Jahres. Daher warnt die Polizei nun vor der Masche und rät immer einen ortsansässigen Anbieter zu wählen. Außerdem ist es am besten sich im vornherein über die Kosten zu informieren und einen Festpreis zu vereinbaren. Sollte der Arbeiter Druck ausüben, im Zweifel die Polizei rufen.Damit es gar nicht erst soweit kommt ist es immer am sichersten einen Zweitschlüssel bei Freunden oder Nachbarn zu hinterlegen.