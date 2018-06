Besuch im Coburger Palmenhaus

Mittagsstunde im Rosengarten: Viele Menschen sitzen auf den Bänken und genießen die Natur. Ins Palmenhaus geht zu dieser Zeit allerdings niemand - klar, bei diesem Wetter! Dabei lohnt sich auch im Sommer ein kurzer Ausflug in diese Oase.Schon von draußen kann man die tropischen Vögel zwitschern hören. Kanarienvögel , Wellensittiche, Zebrafinken und Diamantentäubchen erwarten die Besucher im Vorraum des Palmenhauses. Die farbenfrohen Tiere flattern in ihren Käfigen herum und streiten auch mal um ihre Lieblingsplätze.Doch es gibt noch mehr als nur Vögel zu beobachten: Im nächsten Raum ist das Orchideenabteil. Hier stehen diese tropischen Pflanzen in der stets feuchten Umgebung zurzeit in voller Blüte.Im Haupthaus kann man sogar einen kleinen Teich mit Fischen entdecken. In der Ecke stehen Stühle, die mögliche Besucher zum Verweilen einladen. In einem Käfig sind Mittelbeos zu bestaunen.Am Ende des Rundgangs kommt man in das Kakteen- und Sukkulentenhaus. Dort findet man neben vielen wasserspeichernden Gewächsen und der Skulptur einer gemütlich auf einer Bank sitzenden alten Frau unter anderem auch eine ganz außergewöhnliche Pflanze: "Wollemia Nobilis".Denn diese Pflanze galt für lange Zeit als ausgestorben. Sie war eigentlich nur in Gestalt von Fossilien bekannt, bis schließlich einige Exemplare in einem australischen Nationalpark entdeckt wurden und Ableger den Weg nach Coburg fanden.Wie geht's weiter mit dem Coburge rPalmenhaus? Welche vier Optionen im Gespräch sind, lesen Sie hier.Warum beim Thema Sparen immer wieder vom Coburger Palmenhaus die Rede ist. Die Hintergründe gibt's hier