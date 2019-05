Beinah Neuses an den Eichen feiert Jubiläum

Das Festwochenende beginnt am Freitag, 31. Mai, um 19.30 Uhr in der Festhalle Fischer mit einem zünftigen "Böhmischen Abend", den die Neundorfer Blaskapelle gestalten wird. Karten sind noch an der Abendkasse erhältlich. Der Sonntag beginnt in der Festhalle um 10 Uhr mit einem Festgottesdienst, mit Pfarrer Eckhart Kollmer. Die festliche Ausgestaltung des Gottesdienstes übernehmen der liturgische Chor, sowie der Posaunenchor aus Schottenstein. Nach dem Gottesdienst steht ein zünftiger Frühschoppen, wozu der Posaunenchor aus Schottenstein aufspielen wird, auf dem Programm. Auch Mittagstisch wird an diesem Tag vom Verein angeboten. Gegen 14 Uhr beginnt dann die eigentliche Geburtstagsfeier mit dem Festkommers und der Ansprache, die der Schirmherr Landrat Sebastian Straubel halten wird. Neben den üblichen Grußworten und Ehrungen, wird natürlich dabei auch an den bereits verstorbenen Vereinsmitgliedern gedacht. Nach dem offiziellen Teil werden die erfolgreichen Pokalkegler aus den Vereinen ausgezeichnet. Auch die Ortsmeister im Kegeln werden an diesem Nachmittag besonders ausgezeichnet. Der Gesangverein Neuses an den Eichen wird den Nachmittag mit seinen Gesängen festlich umrahmen. Erfahrungsaustausch und gute Gespräche stehen nach den Ehrungen im Mittelpunkt des Festes.

Die Mitglieder blicken mit einer 20 Seiten starken Festschrift auf die vergangenen hundert Jahr zurück. Darin sind auch einige Fotos aus dem Vereinsleben, die bei dem einen oder anderen bestimmt viele Erinnerungen wecken, zu finden. Die Vereinsgeschichte zeugte von Höhen, aber auch Tiefen, die der Verein in den 100 Jahren überstehen musste.

Von 13 Männern gegründet

Der Verein wurde am 16. März 1919 von 13 Männer gegründet. Die Mitgliederzahl stieg zu dieser Zeit stetig und erreichte im Jahr 1922 mit 64 Mitgliedern einen Höchststand. Die Mitglieder kamen nicht nur aus Neuses an Eichen, sondern viele auch aus den umliegenden Orten. Ständig gab es An- und Abmeldungen, im Jahre 1925 haben sich 28 Mitglieder wieder abgemeldet.

In der Festschrift ist auch vom damaligen sehr strengen Vereinsleben, was heute undenkbar wäre, zu lesen. Damals gab es noch kein Sportkegeln. Aber es wurden regelmäßig Vergleichskämpfe und Preiskegeln durchgeführt, wobei der 1. Preis 100 Mark betrug. Aber auch Tanzveranstaltungen wurden organisiert und Theater gespielt. Neuses an den Eichen war damals in der glücklichen Lage, dass es damals noch zwei Kegelbahnen gab. Eine befand sich in der Gastwirtschaft Eichhorn (heute Schramm) und in der Gastwirtschaft Rädlein (heute Fischer). Es würde abwechselt auf den Bahnen gespielt, es sei denn es gab Ärger mit dem Wirt, dann wich man einfach auf das andere Gasthaus aus.

Tiefpunkt

In den Jahren 1931/32 erlebte der Verein ein Tief. Denn das Interesse am Kegeln ließ erheblich nach und Mitgliederzahl und der Kassenbestand schrumpften erheblich. Im November 1933 wurde der Verein dann mit einem Hackfleischessen aufgelöst. Im Jahr 1960 fand sich dann wieder 18 Kegelbegeisterte und gründeten den Verein mit dem Namen "Beinah Neuses an den Eichen" neu. Ewald Florschütz war damals der Gründungsvorsitzende. Wegen der großen Begeisterung schloss sich der Verein dem Kreisverein Coburg-Land an.

Anfangs hat man mit einer Mannschaft, später dann mit zwei Mannschaften an den Punktspielen teilgenommen. Gespielt wurde auf der Kegelbahn der Gastwirtschaft Fischer, die der Verein damals größtenteils in Eigenleistung grundlegend renoviert hat und dafür ein 20-jähriges kostenlosen Nutzungsrecht erhielt. Allerdings konnte dieser Vorteil nicht voll ausgenutzt werden, da viele aufgrund des Aufschwungs auf vollautomatische Kegelbahnen umstiegen. So war die Kegelbahn in Neuses an den Eichen nicht mehr auf dem technischen Stand.

Es wurde außerdem immer schwieriger, einen Aufsteller zu finden und im Winter wurde das Kegeln wegen der Kälte zu einer wahren Zitterpartie. Deshalb wurde ab 1968 auf der einbahnigen Kegelbahn im Gasthof Steiner in Großheirath gekegelt und die Kegelbahn in Neuses an den Eichen wurde 1972 neu gebaut. In den 80er Jahren erlebte der Verein wieder einen Aufschwung und es konnte fünf Mannschaften am Punktspielbetrieb teilnehmen.

Dabei wurden auch einige Meisterschaften erzielt und der Keglerverein aus Neuses an den Eichen wurde im gesamten Landkreis und weit darüber hinaus sehr bekannt. Kurze Zeit später ging es auch wieder "Bergab" und das Interesse am Kegelsport, nahm aufgrund gesellschaftlicher Veränderungen und dem allgemeinen Trend entsprechend gewaltig ab. Deshalb konnte der Verein ab dem Jahre 2007 keine eigene Mannschaft mehr stellen und nahm übergangsweise in einer Kegelgemeinschaft mit dem SKC Großheirath am Punktspielbetrieb teil.

In der Saison 2009/2010 konnte man wieder eine eigene Mannschaft melden. Leider scheiterten im Jahr 2013 Fusionsgespräche und viele aktive Kegler kehrten dem Verein den Rücken. So dass in der Saison 2013/14 nur mit einer 4er Mannschaft gekegelt wurde. Gesundheitsbedingt haben viele den Spielbetrieb aufgegeben. Deshalb kegelte man im Jahr 2014 wieder zusammen mit dem SKC Großheirath in einer Kegelgemeinschaft. Es ging dann wieder aufwärts, aufgrund von zwei Neuzugängen konnte mit einer eigenen Mannschaft und mit Unterstützung aus Großheirath wieder am Spielbetrieb teilnehmen.

Schon seit vielen Jahren findet jährlich das Pokalkegeln für Freizeitkegler, zusammen mit den Ortsmeisterschaften statt. Daran nehmen viele Ortsbürger teil und bis zu 16 Mannschaften. Die Ehrungen finden am Teichfest statt, das der Verein jedes Jahr durchführt. Auch viele Ausflüge und Busfahrten fanden seit der Gründung statt. Seit 2001 wird der Kegelclub "Beinah" Neuses an den Eichen, vom Ersten Vorsitzenden Walter Schmidt geführt. In der Funktion des Sportwarts ist Uwe Fischer tätig. Dieter Kalb, Klaus Fischer und Edi Wenzl sind die Ehrenmitglieder und Albin Schmidt der Ehrenvorsitzende des Vereins.

In Neuses an den Eichen herrscht ein harmonisches Vereinsleben. Dort arbeiten alles Vereine, wie Gesangverein, TV Neuses an den Eichen und die Feuerwehr, mit dem SKC "Beinah" Neuses an den Eichen eng zusammen und lassen die Festtage, wo allerlei Schmankerl aus Küche und Keller geboten werden, zu einem Erfolg werden. Außerdem ist es heute eine weitere Seltenheit, das es in Neuses an den Eichen immer noch zwei Gaststätten gibt und das bei nur 220 Einwohnern.

Die Aktiven Kegler sind: Kemal Alagic, Uwe Fischer, Walter Schmidt, Siegfried Wiedemann und Enno Baetz

Für den Terminkalender

Freitag 31. Mai: Neuses an den Eichen: Festhalle Fischer Ab 19.30 Uhr Böhmischer Abend des SKS Beinah Neuses an den Eichen mit den Neundorfer Musikanten

Sonntag, 2. Juni: Neuses an den Eichen: Festhalle Fischer, ab 10 Uhr 100 Jahre SKC Neuses an den Eichen. Festkommers und Ehrungen ab 14 Uhr