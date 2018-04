Beim VfL Frohnlach fehlte Biss in der Box

Das war deutlich zu wenig! Ein Punkt im Abstiegskampf der Landesliga gegen Schlusslicht SpVgg Erlangen - das hatten sich die Frohnlacher ganz anders vorgestellt.

Die erste Hälfte verlief ausgeglichen mit wenigen Torchancen. Wer nach dem 6:0-Spektakel vom letzten Freitag einen Sturmlauf der Frohnlacher erwartet hatte, wurde enttäuscht. Der zweite Durchgang begann dafür mit einem folgenschweren Lapsus des Erlanger Keepers: Am langen Pfosten ließ er eine harmlose Ecke von Kevin Hartmann fallen und Amadeus Schramm war zur Stelle. Das erste Saisontor des ehemaligen Niederfüllbacher Kreisligaspielers wurde lautstark auf und neben dem Platz gefeiert (48.).

Sven Wieczorek hätte bereits sechs Minuten später nachlegen können, doch dieses Mal war Manckini auf dem Posten, parierte ausgezeichnet und verhinderte so eine Vorentscheidung. Ein zweiter Treffer hätte den "Blau-Weißen" in dieser Phase gut getan und hätte Sicherheit gebracht. Doch auch der kurz zuvor eingewechselte Sayko Trawally verpasste das 2:0, als er einen Querpass des agilen Tim Rebhan knapp vorbeischoss (72.). Und dann passierte tatsächlich das, was alle VfL-Fans befürchteten: Das 1:1 durch Colin Diederichs.

Der Erlanger Sürmer köpfte mit Unterstützung des Querbalkens eine scharfe Flanke ein und stellte damit den Spielverlauf 14 Minuten vor dem Ende ein wenig auf den Kopf - sicher war das Gegentor aber auch die Strafe für die vorangegangene Unentschlossenheit der "Blau-Weißen". Pflaum & Co. wirkten verkrampft und in der Box fehlte der letzte Biss.

Fast wäre es noch schlimmer für die vor dem Spiel noch so siegessichere VfL-Elf gekommen, denn Marco Müller traf in der Drangphase der Erlanger zwei Minuten vor Schluss den Querbalken. Mit viel Glück retteten die Frohnlach zumindest noch eine Punkt. Allerdings hätten sie diesen Gegner unbedingt schlagen müssen.





VfL Frohnlach - SpVgg Erlangen 1:1 (0:0



) VfL Frohnlach: Mozzo - Rebhan T., Lauerbach, Göhring S., Autsch, Wieczorek, Schramm, Weinreich, Pflaum, Werner L. (ab 87. M. Schramm), Hartmann (ab 71. Trawally).

SpVgg Erlangen: Manicki, Ruppert, Hartmann, Karius (ab 88. Mahraoui), Winkelmann (ab 90. Zyder), Singer André, Beier, Exner, C. Diederichs, M. Müller, Y. Diederichs (ab 71. Diller).



Tore: 1:0 Schramm (48.), 1:1 C. Diederichs (76.). / Zuschauer: 150. / SR: Ziegler (Lindach).