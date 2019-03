Nein, mit "dem Wolf" ist nicht zu spaßen. Aber zum Glück war es ja auch "die Wolf", die am Rosenmontag in Coburg gesichtet wurde - und das war dann sehr wohl unterhaltsam: Gardekönigin Wibke I. führte die Delegation vom Coburger Mohr an, die kurz vor dem närrischen Sessionsfinale das Tageblatt besuchte.

Und da wurde es gleich in mehrfacher Hinsicht akrobatisch: Tänzerisch verblüfften die Tanzmariechen Safiya Isina, Nia Linn Birk und Angelina Tschetwiorkin mit ihren Darbietungen, die vom Rad schlagen (auch mal mit nur einer oder gar keiner Hand!) bis zum Sprung in den Spagat reichten. Manchem Zuschauer tat das weh - aber die jungen Tänzerinnen selbst strahlten übers ganze Gesicht. Es war nicht zu übersehen: Sie sind alle mit Feuereifer dabei!

Wort-Akrobatik gab es von Tageblatt-Redaktionsleiter Oliver Schmidt, der seine Rede in Versform vortrug: "In der Redaktion wird meistens viel geschrieben - doch heute wird gereimt, keine Angst, hier geblieben!" Er stellte fest, dass es in der langen Mohr-Geschichte erst eine Gardekönigin gab, die "Schmidt" hieß, mit Wibke jetzt aber bereits die zweite, die "Wolf" heißt. Und während viele Menschen Angst hätten, weil in Deutschland wieder verstärkt Wölfe auftauchen, könne man sich in Coburg über diese Art der "Wolf-Rückkehr" sehr freuen. Vor Wibke (Wolf) war 2011 bereits ihre Schwester Vivian Wolf Gardekönigin.

Übrigens: Für den Coburger Mohr geht's tänzerisch erst nach dem Fasching so richtig los. Mitte und Ende März stehen die süddeutschen und deutschen Meisterschaften an, und den Schützlingen der hauptverantwortlichen Trainerinnen Ramona und Dominique Scholz ist da wieder einiges zuzutrauen.

Und nochmal übrigens: Nicht nur ein( e) Wolf wurde gesichtet, als der Coburger Mohr das Tageblatt besuchte, sondern auch ein Alex. Der Coburger Obernarr ließ es sich nicht nehmen, zum närrischen dazu zu stoßen.