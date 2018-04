Beim "Blaulichtabend" fahren Retter zum halben Preis

Die Coburger dürfen sich auf das mittlerweile 86. Frühlingsfest freuen, mit dem am Freitag, 20. April, der Coburger Festesommer eröffnet wird. Der Festplatz am Ketschenanger wird mit rund 35 Fahrgeschäften und anderen Standbetreibern gut bestückt sein. Wie Ralf Pazdera von der Sektion Coburg im Süddeutschen Verband reisender Schausteller und Handelsleute e. V. betont, setzt der Verband wie in den Vorjahren auf die bewährte Zusammenarbeit mit dem bekannten Sicherheitsdienst, der ein ruhiges und konfliktfreies und familienfreundliches Volksfest garantieren soll.



Schnupperpreise zum Start

Wenn am Freitag, 20. April, der Festbetrieb um 15 Uhr startet, gelten bis 16 Uhr erst einmal Schnupperpreise von jeweils 99 Cent. Um 20 Uhr ist im Festzelt der Bieranstich mit Oberbürgermeister Norbert Tessmer. Dazu wird die aus Kronach bekannte Band "Wart-a-moll" mit ihren Old- and-Youngtime-Classics musikalisch tüchtig einheizen. Ein großes Eröffnungsfeuerwerk beschließt den Premierentag. Am Sonntag, 22. April, startet der Festbetrieb auf dem Rummelplatz schon um 13 Uhr.



Ein Kindergarten gewinnt

Am Dienstag laden die Schausteller einen Coburger Kindergarten ein zu einem All-Inclusiv-Rummel-Bummel, der vom Riesenradfahren bis hin zur kollektiven Popcornvernichtung reicht. Die Kindertagesstätten, die diesen All-Inclusive-Rundgang gewinnen wollen, sollten sich möglichst schnell bei Radio Eins bewerben. Im Internet: www.radioeins.com .



Ansonsten gibt es am Mittwoch, 25. April, von 14 bis 20 Uhr den traditionellen Kindertag. Das bedeutet halbe Preise an allen Fahrgeschäften. Dazu gibt es Aktionen im Festzelt, dort tritt ein Zauberer auf, und Kinder können sich schminken. Radio Eins ist live dabei.



Ganz neu ist der "Blaulichtabend", auch am Mittwoch, aber ab 18 Uhr. Alle Blaulichtmitarbeiter, also Feuerwehrleute, Rettungsdienste, Polizei, Technisches Hilfswerk etc. sind dazu willkommen. Ein Armband, das man sich zuvor bei seiner Dienststelle für zwei Euro besorgen kann, identifiziert die Blaulichtkräfte. Und auch für diese gelten dann halbe Preise. "Die Drei" heißt die Partyband, die am "Baulichtabend" im Festzelt für gute Laune sorgen soll.



Am Freitag, 27. April, lockt das Frühlingsfest mit einem großen Feuerwerk. Musik gibt es von der Band "Get Back". Am Samstag, 28. April, kann man auf dem Riesenrad frühstücken. Später musiziert die Formation Mirage. Am Sonntag, 29. April klingt das Coburger Frühlingsfest aus. Den Schlussakkord setzt die Band "Friends", nach eigener Darstellung "ein Trio voller Power".



Auf dem Wasser laufen

Nachdem das Coburger Frühlingsfest seit einigen Jahren sich dem Frühlingsfest-Rhythmus anderer fränkischer Städte, vor allem dem Nürnberger Frühlingsfest, angepasst hat, gelingt es auch besser, andere Fahrgeschäfte nach Coburg zu locken. "Wir haben eine tolle Auswahl an Fahrgeschäften", verspricht Ralf Pazdera. Seine Premiere auf dem Frühlingsfest feiert etwa das Rundfahrgeschäft "Break Dancer". In großen Wasserbällen kann man sich mutig über die Wasseroberfläche bewegen. Es gibt einen sogenannten Scheibenwischer und sogar eine Gelegenheit zum Bowlingspielen.



Unterdessen machen Festwirt Günther Bräutigam und Andreas Leikeim Lust auf das Festbier. Natürlich kommt es aus einer oberfränkischen Brauerei, eben aus dem Brauhaus Leikeim in Altenkunstadt. Andreas Leikeim sprach von einem Stammwürzegehalt in Höhe von 12,5 Prozent, was etwa einem Alkoholgehalt von 5,5 Prozent entsprechen sollte. Die Maß soll 6,80 Euro kosten. Der Klarheit wegen: Beim Bierpreis gibt es aber keinen Halbpreistarif! Parkmöglichkeiten gibt es auf dem Ketschenanger selber sowie im Parkhaus Zinkenwehr und in der Tiefgarage Albertsplatz.