"Bayerns beste Heimatwirtschaften": Zwei Preisträger aus dem Coburger Land

Gleich zwei Gasthäuser aus dem Coburger Land sind bei einem Wettbewerb des bayerischen Heimatministeriums und des Hotel- und Gaststättenverbands ausgezeichnet worden: das Landhotel Steiner in Großheirath und die Schäferstuben in Ahorn . Beide wurden aufgenommen in die diesjährige Liste der "100 besten Heimatwirtschaften Bayerns". Aus Oberfranken kamen insgesamt zehn Lokalitäten zu dieser Ehre; unter anderem auch noch das "Sonnenbräu" in Mürsbach.Beim dazugehörigen Festakt am Mittwoch in München betonte Ministerpräsident Markus Söder CSU ): "Unsere typisch bayerischen Wirtshäuser und Gaststätten sind ein lebendiges Symbol bayerischer Lebensart. Sie leisten einen wichtigen Beitrag zur Stärkung der bayerischen Identität und Attraktivität und tragen in besonderer Weise zum Erhalt der Dorfgemeinschaft und der Weitergabe von Brauchtum und Tradition bei."Heimatminister Albert Füracker ergänzte: "Heimatwirtschaften sind als Stützen der Heimat Institutionen bayerischer Lebensart, Motor der regionalen Wirtschaft, Begegnungsstätte für Jung und Alt und Plattform für aktives Gemeinwesen."Das bayerische Heimatministerium hatte gemeinsam mit dem Hotel- und Gaststättenverband innovative "Heimatwirtschaften" gesucht. Bewerben konnten sich alle Heimatwirtschaften mit regelmäßigen Öffnungszeiten einer bayerischen Gemeinde im ländlichen Raum. Mehrere Hundert Gaststätten aus ganz Bayern beteiligten sich an dem Wettbewerb.Die 100 Sieger erhalten außer einem Gütezeichen auch ein Preisgeld von 1000 Euro.