Bauarbeiten am Ahorner Lehrschwimmbecken in vollem Gange

Statt Schulheften wird in den Räumen des Schusterbaus zukünftig die Badehose ausgepackt. Ein neues Lehrschwimmbecken entsteht an dem zurzeit ungenutzten Teil der Johann-Gemmer-Grundschule in Ahorn. Dazu wurde nicht nur ein neuer Eingangsbereich gemauert, sondern auch die Rohbauarbeiten am Gebäude sind voll im Gange.

Für den Anbau des Lehrschwimmbeckens finden gerade die großen Durch- und Abbrucharbeiten statt, um Platz für den neuen Umkleidebereich und eine barrierefreie Zugangsebene zu schaffen. Die Zwischendecke aus Beton wird dazu großflächig herausgeschnitten, dabei entstehen ganz neue Blickachsen. Das Wandfresko aus der Bauzeit des nach seinem Architekten Schuster benannten Gebäudeteils wurde einer Pressemitteilung zufolge von der Gemeinde Ahorn fachgerecht dokumentiert, um es für die Nachwelt zu erhalten, da dieses leider dem neuen Mauerdurchbruch weichen muss.

Umrisse zeichnen sich ab

Auf dem Schulgelände zeichnen sich zudem die ersten Umrisse des zukünftigen Lehrschwimmbeckens für die gesamte Region Coburg ab, das mehr als zehn Schulen und Zweckverbänden wieder eine Möglichkeit für den Schwimmunterricht geben wird.

Förderungen für das Schwimmbad und die Gebäudesanierung sind der Gemeinde Ahorn von der Regierung von Oberfranken im Rahmen des Finanzausgleichsgesetzes und des kommunalen Investitionsprogramms in Aussicht gestellt worden. Erst die Kombination verschiedener Nutzungsmöglichkeiten, so Bürgermeister Martin Finzel, habe eine so optimale Nutzung und Finanzierung ermöglicht.

Die weiteren Gebäudeteile werden zukünftig für die Erwachsenenbildung der VHS-Außenstelle Ahorn und einen neuen in der Region bisher noch nicht vorhandenen Schulkindergarten genutzt werden. Dieser löst nicht nur eine dringende Raumfrage im bestehenden evangelischen Kinderhaus Pusteblume, sondern ermöglicht der Mitteilung zufolge auch ein innovatives pädagogisches Angebot für alle Kinder im Vorschulalter.