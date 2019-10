Bastian Renk: Rücktritt vom Rücktritt

Eine turbulente Woche hat der VfL Frohnlach hinter sich. Nach intensiven Gesprächen revidierte Spielertrainer Bastian Renk seinen Rücktritt und wird den VfL weiterhin zusammen mit seinen Trainerkollegen Alexander Schalk und Christian Tremel anleiten.

Von den Fans des VfL wurde die Nachricht sehr positiv aufgenommen, was auch die vielen positiven Reaktionen auf der Facebookseite des VfL zeigen. Für Spielertrainer Bastian Renk ist klar, dass man nur mit Zusammenhalt aller Beteiligten die Negativserie bremsen kann.

Renk: "Jeder muss sich in den Dienst der Mannschaft und des Vereins stellen". Dabei kommt es für Renk nun recht, dass man im Auswärtsspiel beim stark gestarteten TSV Unterpleichfeld gefordert wird. "Ich schätze die Unterpleichfelder sehr stark ein und sie stehen nicht umsonst im Spitzenfeld der Liga". Dennoch rechnet sich Renk in Unterpleichfeld Zählbares aus, da sich die Formkurve der Hausherren in den letzten Spielen etwas nach unten neigte. Bis zum Spielbeginn bleibt unklar, ob Neuzugang Dominik Schmitt eingesetzt werden kann, da die Spielgenehmigung immer noch fehlt. VfL Frohnlach (Aufgebot): Hempfling / ETW Pfister - Simitci, T. Rebhan, E. Sener, Körner, Kleylein, Riedel, T. Özdemir, E. Özdemir, Lauerbach, Pflaum, Hartmann, Civelek, Oppel, Scheler, Renk, Schneider, W. Rebhan, Jacob, Schmitt (?). Spielertrainer: Bastian Renk.