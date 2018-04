Banken Rückzug aus Weidhausen

"Für Sie stellen wir uns breiter auf! Ich dachte mich trifft der Schlag, als ich diese Mitteilung unserer VR-Bank in Weidhausen erhielt und mit gleichzeitig mitgeteilt wurde, dass die Schalteröffnungszeiten künftig auf nur noch zwei halbe Tage pro Woche reduziert werden", schreibt Weidhausens Gemeinderatsmitglied Walter Lorper (FB) an unsere Zeitung.

Es war nicht die einzige Meldung zum Serviceangebot regionaler Geldinstitute, die ihn ärgert. "Die Sparkasse Coburg-Lichtenfels schließt ihre Filiale in Weidhausen zur Jahresmitte und wird voraussichtlich nicht einmal ihre Bankautomaten weiter betreiben" bestätigt Lorper auf Anfrage. Nach seiner Meinung sollten sich Sparkassen und Genossenschaftsbanken neben ihrem berechtigten Streben nach Gewinn auch ihrer Verantwortung gegenüber der Bevölkerung bewusst sein. Er hätte sich gewünscht, dass beide Häuser auf die Gemeinde und die Kunden zugekommen wären, um nach möglichen Ersatzlösungen zu suchen. Lorper appelliert an die Geldinstitute und die Kommunalpolitiker in deren Gremien: "Stehen Sie zu Ihrer Kundschaft auf dem Land!"

Die Sparkasse Coburg Lichtenfels bestätigt, dass alle Standorte regelmäßig überprüft werden und wohl auch Anpassungen ins Haus stehen. Das Unternehmen möchte jedoch zuerst seine Kunden informieren, ehe die Pläne öffentlich gemacht werden. Spätestens bei der Bilanzpressekonferenz am Dienstag werde es aber Informationen geben, sagte eine Sprecherin.



VR-Bank öffnet kürzer

Dass die VR-Bank Coburg ihre Servicezeiten in Weidhausen auf zwei halbe Tage verkürzt, bestätigt Vorstandsvorsitzender Karlheinz Kipke. Die Beratungszeiten blieben aber unverändert. Geldautomat und Auszugsdrucker bleiben bestehen. Das gelte auch für die Filiale in Gestungshausen.



Fürth am Berg schließt

Die Filiale der VR-Bank in Fürth am Berg wird geschlossen. Wie die Zweigstelle in Wildenheid wird sie mit der Filiale in Neustadt am Arnoldplatz zusammengelegt. Das Gebäude in Fürth am Berg wird - ebenfalls wie das in Wildenheid - verkauft.