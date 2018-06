Ballett Nordhausen tanzt in Coburg

Das Ballett des Theaters Nordhausen wurde zu Beginn der Spielzeit 2016/2017 als "Ballett TN LOS!" unter der Leitung von Ballettdirektor Ivan Alboresi neu formiert. Zwölf Tänzerinnen und Tänzer aus zurzeit acht Nationen tanzen in jeder Spielzeit in zwei neuen, großen Ballettabenden sowie in einem von ihnen selbst choreografierten Kammertanzabend. Das Spektrum reicht vom großen Ballettklassiker "Schwanensee" bis zu Uraufführungen wie dem Auftragsballett "Die Kraniche des Ibykus", das Christoph Ehrenfellner für das Ballett in Nordhausen komponierte.





Für das Landestheater Coburg werden die Gäste aus Nordhausen die Choreografie "If I go" tanzen. Diese wurde zur Ausstellungseröffnung "Der schöne Sensenmann" im Kunsthaus Meyenburg Nordhausen geschaffen und am 24. März 2018 dort uraufgeführt. Der Tanz zeigt den ewigen Kreislauf, der zum Tode führt, aber auch den Charme, den der Tod hat.





Jährlich gestaltet das Nordhausener Ballett zwei große abendfüllende Ballette, von denen mindestens das erste live vom "Loh-Orchester Sondershausen" begleitet wird. "Romeo und Julia", der zweite Beitrag zur Ballettgala in Coburg, hatte im Herbst 2017 Premiere am Theater Nordhausen und wurde seitdem dort und im Repertoire des Theaters Rudolstadt gezeigt. Im Pas de deux, der Balkonszene, gestehen Romeo und Julia, die Kinder aus verfeindeten Familien, einander ihre Liebe.





Vorverkauf



Tickets für die Ballett-Gala am 7. Juli (19.30 Uhr) im Landestheater Coburg gibt es in der Tageblatt-Geschäftsstelle und an der Theaterkasse.



Samstag, 7. Juli 2018

19.30 Uhr, Großes Haus

- Ballett des Theaters Nordhausen "Ballett TN LOS!"

- Ballett im Revier Gelsenkirchen

- Tanzcompany des Tiroler Landestheaters Innsbruck

- Staatsballett Berlin