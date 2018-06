Ballermann am Schützenplatz in Neustadt

Wie am Ballermann





Der Schützenplatz verwandelt sich langsam aber sicher in ein Festivalgelände . Am Donnerstag wurde die Bühne aufgebaut, auf der am Freitag und Samstag eine bunte Mischung aus Interpreten die Puppenstadt rocken wird. Noch gibt es Karten im Vorverkauf, und auch an der Abendkasse können Kurzentschlossene noch Tickets lösen.Heute, Freitag, geht es los. J.B.O. gastieren auf dem Schützenplatz. Mit dabei haben sie ihr neues Album "Deutsche Vita", mit dem die Erlangener Spaßrocker auf ihre ganz eigene Art Klassikern der deutschen Musikgeschichte ihren Tribut zollen. Aber natürlich werden auch ihre eigenen Kultsongs wie "Ein guter Tag zum Sterben", "Bolle" und viele andere im Programm nicht fehlen.Als Support Act wird an diesem Abend zum einen mit Christian Luther ein original "Hundsfrasser" auf der Bühne stehen und den Fans mit seiner Band schon mal ordentlich einheizen. Christian Luther ist in der Region schon lange nicht mehr nur als der Fleischermeister der familieneigenen Fleischerei bekannt. Auch musikalisch hat er sich inzwischen einen Namen gemacht.Bastian Schober, Jugendbeauftragter des Stadtrates und Initiator der Veranstaltung, freut sich ganz besonders, dass auch ein Neustadter am Konzertwochenende auf der Bühne steht. Über Mangel an Publikum dürften sich die Interpreten nicht beklagen. "Wir rechnen damit, dass wir die 2000er Marke knacken werden."Als zweiter Support Act kommt am Freitag Ikke Hüftgold nach Neustadt. Hüftgold, mit bürgerlichen Namen Matthias Distel, gilt als Größe im Partyschlager. Er hatte sich ursprünglich der Rockmusik verschrieben. Durch eine Wette kam er zum Partyschlager. Mit seinen Texten und Shows geht er oft an die Grenzen, er provoziert und polarisiert.Am Samstag kommen die Schlager- und Ballermann-Fans wohl auf ihre Kosten. Mit Mia Julia ("Du bist der geilste Ort der Welt") und Tobee ("Morgen wieder Aua im Kopf") kommen zwei echte Partygrößen der Szene auf Mallorca auf den Schützenplatz nach Neustadt. Kerstin Ott dürfte vielen durch ihren Song "Die immer Lacht" ein Begriff sein. Jedoch hat sie noch viel mehr im Gepäck. "Das größte Überraschungspaket werden für viele wohl die Wildecker Herzbuben sein", verspricht Bastian Schober. Bekannt sind sie mit Liedern wie "Herzlilein" oder "Hallo Frau Nachbarin". Aber die Besucher dürfen gespannt sein.Als Hauptact wird am Samstag Deutschlands erfolgreiche Partyband, die Dorfrocker, auf der Bühne stehen. Die drei Brüder Markus, Phillip und Tobias Thomann aus dem unterfränkischen Kirchaich sind seit über zehn Jahren in ganz Deutschland, Österreich, der Schweiz und Frankreich auf Tour. Aber auch in den USA und Spanien spielen sie jährlich Konzerte.Um dem Besucherandrang Herr zu werden, wird es ein "Park & Ride" Angebot von den Großparkplätzen in der Austraße (gegenüber Firma Prysmian) geben und auch im gesamten Landkreis stehen Sonderbusse zur Verfügung. Nähere Infos unterKarten für beide Konzerttage gibt es in der kultur.werk.stadt (Bahnhofstr. 22 in Neustadt) noch bis Freitagmittag. In der Geschäftsstelle des Coburger Tageblattes (Hindenburgstraße Coburg) gibt es Karten für Freitag bis Freitagmittag und für Samstag bis Samstagmittag.Am Samstag haben Kinder bis einschließlich 12 Jahren, die in Begleitung eines Erziehungsberechtigen kommen, freien Eintritt zum Festival. Die Karten kosten im Vorverkauf 24,90 Euro, an der Abendkasse 30 Euro. Einlass ist am Freitag um 18.30 Uhr und am Samstag um 17.30 Uhr.