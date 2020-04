Bald wieder Leben in der Hütte?

"Wir stehen Gewehr bei Fuß", sagt Mike Tendera mit einem Augenzwinkern. Der Hüttenwart der Alexandrinenhütte und seine Freunde vom Thüringerwald-Verein Coburg hatten in den vergangenen Monaten ordentlich zu tun: "In unserer Hütte standen Renovierungsarbeiten an – wir haben jetzt einen neuen Herd und einen Kachelofen", erzählt der Wanderführer. Der ehrenamtlichen Bewirtung in der Gaststätte auf der Senningshöhe würde also nichts mehr im Wege stehen – wäre da nicht das Coronavirus.

Saisonauftakt abgesagt

Der traditionelle Saisonstart am Karfreitag musste bereits ausfallen. Das Muttertagskonzert am elften Mai befindet sich noch in der Schwebe, für die Veranstaltungen danach sind die Verantwortlichen aber optimistisch: "Wir haben uns entschlossen, alle Programmpunkte laufen zu lassen, wenn es in irgendeiner Form funktioniert – also rechtlich möglich und vor allem gesundheitlich verantwortbar ist", erklärt Tendera. Sollte dem so sein, steht am 24. Mai ein musikalischer Frühschoppen an: "Blasmusik meets Weißwurst".

Ideen für die Bewirtung

Für den Betrieb während der Pandemie haben die Vereinsmitglieder schon die eine oder andere Idee. So sei es vorstellbar, im Außenbereich mehr Abstand zwischen den Bierbänken zu lassen. Die umliegende Grünfläche könnten die Besucher für Picknicks nutzen – eine sinnvolle Zonierung vorausgesetzt. Zudem würden die ehrenamtlichen Helfer noch einmal gebrieft und mit Mund-Nasenschutz bedienen.

"Ich glaube einfach, die Menschen wollen wieder raus und die Natur erleben. Mal etwas anderes sehen als die eigenen vier Wände", ist sich Mike Tendera sicher. Auch deshalb glaubt er, dass die Gaststätte seines Vereins nach Wiedereröffnung wieder gut besucht sein wird.

Gewinn fließt in Vereinsprojekte

Die Schließung ist für den Thüringerwald-Verein Coburg indes auch finanziell spürbar – der Betrieb in der Alexandrinenhütte ist neben den Spenden eine wichtige Einnahmequelle. Aktuell bleiben die laufenden Kosten, während die Einnahmen wegfallen. "Der Gewinn fließt vollumfänglich in den Verein und seine Aktivitäten": Wanderungen und Exkursionen mit geprüften Führern, aber auch eine Pflanzaktion im Naturschutzgebiet Senningshöhe. Nachdem dort durch die vergangenen Dürrejahre und den Borkenkäferbefall fast der komplette Fichtenbestand entfernt werden musste, gilt es nun, die Lücken wieder zu schließen.

Eine intakte Natur und Ausflugsziele vor der eigenen Haustür sind aus Tenderas Sicht mitunter deshalb wichtig, weil die Urlaubssaison in diesem Jahr komplett ausfallen könnte – auch, da den Menschen eventuell das Geld dafür fehle.

Er persönlich ist unabhängig von der Pandemie ein Freund von Heimaturlaub: Dieses Jahr sind der Spitzingsee und die Ostsee angepeilt. "Deutschland ist einfach ein besonders schönes Land", schwärmt er. Ein ausgesprochen schöner Fleck ist für ihn selbstverständlich der höchste Punkt des Coburger Landes – die Senninger Höhe.