Bad Rodach wehrt sich erneut gegen Stromtrassen im Landkreis Coburg

Keinen Zentimeter will die Stadt Bad Rodach von ihrer Haltung in Sachen Stromtrassen abweichen. Einstimmig beschloss der Bau- und Umweltsenat in seiner jüngsten Sitzung, auch im Rahmen der neuesten sogenannten "Konsultation" deutlich zum Ausdruck zu bringen, dass man gegen den Bau einer weiteren Stromtrasse im gesamten Gebiet des Landkreises Coburg ist. Damit setzte die Kurstadt auch ein Zeichen dafür, dass sie im Namen des gesamten Landkreises Coburg auftritt und nicht nur das viel zitierte "Kirchturmdenken" praktiziert. In einem 15 Punkte umfassenden Papier wurde nochmals dargelegt, warum man sich gegen eine Trassenführung durch das Coburger Land ausspricht. Anstatt immer wieder die Stromtrassen "P44" oder "P44mod" ins Gespräch zu bringen, sprach sich Bürgermeister Tobias Ehrlicher für die Alternative "P185" aus. "Hier könnten Stromleitungen, die bisher durch Ortschaften führen, aus diesen herausgenommen und an bewohntem Gebiet vorbeigeführt werden", meinte Ehrlicher. Vor allem wird von der Stadt Bad Rodach angezweifelt, dass angesichts des beschlossenen Ausstiegs aus der Kohlestromerzeugung und der Forderung nach regionalen Gaskraftwerken eine neuerliche Stromtrasse überhaupt notwendig ist. Christoph Herold (CSU) äußerte den Wunsch, in der Stellungnahme die Bedeutung des Waldes noch stärker hervorzuheben.

Die Einmündung von der Bahnstraße in die August-Grosch-Straße stellt für einige Mitarbeiter der Haba-Firmenfamilie aufgrund eines ordnungswidrig parkenden Fahrzeuges eine erhebliche Gefahrenquelle dar. Betroffene Mitarbeiter baten die Stadt, hier Abhilfe zu schaffen. Ein entsprechendes Schreiben wurde von Dietmar Westhäuser (CSU) verlesen. Hauptamtsleiter Uwe Schmidt meinte, dass sich die Situation schnell ändern werde, da der Verursacher jetzt ständig verwarnt werde.

Muss der Container genehmigt werden?

Herbert Müller (SPD) sagte, er habe den Kenntnisstand, dass am Georgenberg ein Veränderungsverbot besteht. Umso mehr sei er überrascht, dass hier "jeder macht, was er will". Konkret wies er darauf hin, dass ein Grundstücksbesitzer mehrere Container aufgestellt hat. In der Stadt ist dieser Umstand nicht unbekannt. Wie von Bauamtsleiter Dirk Hochberger zu erfahren war, ist das Landratsamt derzeit eingebunden, um zu prüfen, ob eine Genehmigung für die Maßnahme erforderlich sei.

Waldkapelle wird nicht gebaut

Nachdem die Stadt Bad Rodach nicht als Baulastträger für die von der evangelischen Kirche angeregte Waldkapelle auftreten will, zieht sich nun auch die Kirchgemeinde aus dem Projekt zurück. Pfarrer Christian Rosenzweig hat Bürgermeister Tobias Ehrlicher entsprechend informiert.

Christoph Herold wünschte sich, dass der fließende Verkehr rund um den Marktplatz verstärkt auf Geschwindigkeitsübertretungen hin überwacht werde. Ob dies noch notwendig werde, bleibe abzuwarten. Ende März/Anfang April sollen Bodenwellen dafür sorgen, dass langsam gefahren wird.

Kämmerer Michael Fischer informierte, dass am Kurpark mit dem Bau einer Trafostation begonnen wurde. Dort sollen auch zwei Stehplätze mit Ladesäule für Elektroautos entstehen. Fertigstellung: Ende Mai. Auch konnte Fischer informieren, dass im Baugebiet "Heldritter Steig" acht von zehn Bauplätzen verkauft sind.

CSU-Fraktion ist für Blühflächen

Die CSU-Fraktion brachte abschließend den Antrag ein, dass sich die Stadt Bad Rodach freiwillig zum Arten- und Umweltschutz bekennt. Nach Vorstellung der CSU-Stadträte soll die Kurstadt die Idee eines Landwirts aus der Nachbargemeinde aufgreifen und eigene Flächen aus der Bewirtschaftung herausnehmen, diese in fiktive Parzellen zu je 100 Quadratmetern aufteilen und dann im Rahmen von Patenschaften an interessierte Bürger über mehrere Jahre verpachten. "Die Flächen sollten entweder als blühende Wiesen oder als Streuobstwiese durch die Stadt Bad Rodach angelegt werden", heißt es in dem Antrag, der in der nächsten Stadtratssitzung behandelt werden soll.