Bad Rodach: Neuer Kurhotel-Chef ist ein alter Bekannter

Heinz Schuster, mit weiteren Gesellschaftern seit Jahrzehnten Eigentümer des Kurhotels, fand zur jüngsten Vergangenheit beim einzigen Vier-Sterne-Hotel im Landkreis ehrliche Worte: "Irrungen und Wirrungen" habe es zuletzt, insbesondere bei der Hotelleitung gegeben. Gestern ist der Neustart ausgerufen worden - mit einer neuen Eigentümergesellschaft. An deren Spitze: ein alter Bekannter - Lutz Lange, Chef der Sonneberger Bäder GmbH und Geschäftsführer der "Therme Natur".

So ganz überraschend kam der Eigentümerwechsel nicht mehr. Ein Jahr lang liefen schließlich schon die Verhandlungen zur Zukunft des Kurhotels, da spricht sich so etwas herum. Aber eben erst jetzt, das machte Schuster bei einer Gesprächsrunde klar, sei man zu einem Ergebnis gekommen, das alle Parteien zufrieden stelle. Ausdauer und Hartnäckigkeit bescheinigte der in Coburg als Steuerberater bekannte Schuster seinem Verhandlungspartner Lange. Aber entscheidend sei eine andere Sache gewesen: "Der nötige Schuss Menschlichkeit." Wozu dieser führt, erklärte dann Lange: "Wir werden alle Mitarbeiter übernehmen." Gut 20 sind derzeit im Bad Rodacher Vorzeigehotel beschäftigt.

Einer geht zum Führungswechsel im März von Bord: Michael Amthor, lange Zeit Coburger Tourismus-Chef und seit einem Jahr Geschäftsführer im Kurhotel. Mit einem "Dampfer, der auf Grund gelaufen war" verglich Amthor das Haus, das inzwischen aber offensichtlich wieder auf einem guten Weg ist. Das jedenfalls bestätigte Heinz Schuster: "Michael Amthor hat unser Hotel in eine gute Entwicklung geführt."

Ob sich Amthors Wunsch für das Hotel - der seit Jahrzehnten in der Diskussion stehende Bademantelgang zur nahen "Therme Natur" - verwirklichen lässt, war bei der neuen Eigentümergesellschaft noch kein Thema. Aber Lutz Lange zeigte sich selbstbewusst und verwies auf die "Therme Natur". Da habe er mit seiner Mannschaft gezeigt, "wie es gehen kann". Ein Ziel verriet der neue Hotel-Gesellschafter aber schon: Es müsse gelingen, dass Kurhotel wieder ein bisschen weg vom klassischen Haus für Dienstreisen zu bekommen. Freilich: Mit Haba und Valeo hat das Haus wichtige Kunden vor Ort, aber ein großes Defizit sprach auch Bad Rodachs Bürgermeister, Tobias Ehrlicher (SPD) an: "Ich wünsche mir, dass künftig von Freitagabend bis Montagfrüh nicht mehr nur die Autos der Mitarbeiter auf dem Parkplatz zu sehen sind." Dass sich Lutz Lange nun auch wirtschaftlich in Bad Rodach engagiert, freute den Bürgermeister ausdrücklich: "Die perfekte Lösung für die Region."

Ein Flaggschiff bleiben

Als Coburger Stadtratsmitglied sah sich IHK-Präsident Friedrich Herdan in der Pflicht, die im vergangenen Jahr bei einer Stadtratssitzung geäußerten Angriffe auf Lutz Lange und seine Arbeit zu relativieren. Manch seiner Kollegen habe da offensichtlich nicht umrissen, dass die Geschäftsleitung der "Therme Natur" inzwischen ein "hervorragendes operatives Ergebnis" vorzuweisen habe, erinnerte sich Herdan an den Fast-Eklat in Coburg. Der IHK-Präsident formulierte eine der wichtigsten Herausforderungen, die sich aus Sicht des Gastes ergebe: "Der Kurbetrieb und das Kurhotel müssen eine Einheit bilden."

Ein Selbstläufer, das wurde im Laufe des Gespräches deutlich, war Langes Einstieg beim Kurhotel nicht. "Wenn sie wüssten, was aus diesem Haus hätte werden können, würden sie die Hände über dem Kopf zusammenschlagen", deutete Heinz Schuster an, dass unter den 35 Interessenten für das Kurhotel offensichtlich nicht nur Touristiker waren. Da atmete Rainer Mattern (CSU), der stellvertretende Landrat, hörbar auf und stellte die Bedeutung des Kurhotels für den Bereich des Tourismusvereins Coburg-Rennsteig heraus: "Eine Region lebt von ihren Flaggschiffen."

Wer steckt hinter der Gesellschaft?

Kurhotel Die Therme- und Kurhotel GmbH gehört Lutz Lange, Stine Michel, Martin Lüders und Jan Lange. Die Leitung des Hotels übernimmt Cindy Schmid. Sie war zuletzt Assistentin der Geschäftsleitung bei der Freizeit GmbH Bad Staffelstein, die dort das Aqua Riese, den Campingplatz und den Banzer Klettergarten betreibt.