Bad Rodach hat jetzt auch einen romantischen Platz unter Rosen

"Hier sitzen wir, du und ich, und haben's schön", schreibt Astrid Lindgren in einem ihrer Bücher. Dieser schöne Satz kommt vielleicht im nächsten Frühjahr auch so manchem Spaziergänger in den Sinn, wenn er durch den Wallgraben in Bad Rodach schlendert und sich auf der Sitzbank unter einem Rosenbogen niederlässt. Den haben gestern die beiden Gesellschafterinnen der Haba-Firmenfamilie, Sabine und Heike Habermaass, bepflanzt. "Hier sollen die Menschen verweilen und sich hoffentlich an einem duftenden Blütenmeer erfreuen", sagt Sabine Habermaass.

Der Wallgraben in Bad Rodach ist ein ganz besonderer Ort. Auf 12 000 Quadratmetern ist hier 2013, angeschmiegt an die Johanniskirche und die Stadtmauer mit ihren Türmchen, ein Mehrgenerationenpark entstanden. Für jedes Alter findet sich etwas: Ruhebänke, Hollywoodschaukeln, ein Aktiv-Bereich mit Fitnessgeräten, ein Kinderspielplatz, eine Grillstation und vieles mehr. Initiator und Förderer des Parks war Klaus Habermaass, Gesellschafter der Haba-Firmenfamilie und Ehrenbürger der Stadt.

Auch seinen Kindern liegt es am Herzen dieses Kleinod ihrer Heimatstadt weiterhin zu hegen. Deswegen nahmen Sabine und Heike Habermaass gestern den Spaten in die Hand. "Jetzt im Herbst ist die beste Zeit, Rosen zu pflanzen. Dann haben sie vor der Winterruhe noch ausreichend Zeit zum Auswurzeln", sagt Heike Habermaass, die Zuhause einen großen Garten hat.

Auch Bürgermeister Tobias Ehrlicher ist gekommen. Während die beiden Schwestern die Erde schaufeln, greift er zur Gießkanne und wässert den Boden um die Rosenstöcke - alles unter der Anleitung durch die Mitarbeiter des Bauhofes.

"Ort der Kommunikation"

Nach getaner Arbeit ist Probesitzen angesagt. Tobias Ehrlicher freut sich: "Eine wirklich schöne Idee für unseren Wallgraben, der schon immer als ein Ort der Kommunikation und Begegnung gedacht war und jetzt auch einen Platz unter Rosen hat."red