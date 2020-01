Bad Rodach: Dreister Würstchenklau in Supermarkt

Polizeibeamte aus Bad Rodach (Landkreis Coburg) mussten am Mittwochmittag um 13 Uhr in einen Supermarkt ausrücken. Eine Frau hatte in einem Supermarkt in der Fladengasse in der Wurstabteilung Wiener Würstchen im Wert von 65 Cent bestellt.

Danach verzehrte die 58-jährige Seßlacherin die noch nicht bezahlte Ware in der Obstabteilung des Lebensmittelmarktes. Die Tüte, in der die Wiener verpackt waren,entsorgte sie in einem Abfalleimer im Markt und bezahlte die Ware an der Kasse nicht.