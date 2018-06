Bad Rodach baut und investiert - mit Augenmaß

Den Spielplatzort verlegen?





Planänderung macht den Weg frei für Photovoltaikanlage





Stadtrat in Kürze



Etwas überrascht war einige Stadträte, als die erste Kostenkalkulation für den neu zu schaffenden Spielplatz im Bereich des Schlossplatzes präsentiert wurde. Mit einem Ansatz von rund 264 000 Euro wird das im Haushalt angesetzte Budget um 144 000 Euro klar überschritten. Deutlich wurde in der jüngsten Stadtratssitzung, dass zwischen Stadtverwaltung und Architekturbüro eine gewisse Spannung herrscht. Nach Worten von Bürgermeister Tobias Ehrlicher war das Architekturbüro nicht zu überreden, an einem klärenden Gespräch teilzunehmen. Kopfzerbrechen bereitet die vorläufige Kostenschätzung dem Bürgermeister offensichtlich nicht. "Da sind Kosten einkalkuliert, das ist der Wahnsinn", beschrieb Ehrlicher seine Zuversicht, dass die zunächst vom Architekturbüro ermittelten Kosten deutlich unterschritten werden können.Bauamtsleiter Dirk Hochberger geht davon aus, dass eine Investitionssumme von 150 000 Euro für den Spielplatz ausreichend sein wird. Die Unterdeckung von 30 000 Euro könnte durch Ausgabenreduzierung bei anderen Haushaltsstellen finanziert werden, war von Bürgermeister Ehrlicher zu hören.Christoph Herold ( CSU ) stellte die Überlegung in den Raum, das Projekt zu stoppen und an einer anderen Stelle einen kostengünstigeren Spielplatz entstehen zu lassen. Axel Dorscht ( SPD ) meinte hierzu, dass man den Verantwortlichen in der Stadt vertrauen müsste, dass sie das selbst gesteckte Höchstgrenze von 150 000 Euro nicht überschreiten werden. "Wenn wir jetzt die Fortführung blockieren, haben wir nichts gekonnt", betonte Dorscht. Auch Tobias Ehrlicher wies die Überlegung von Christoph Herold zurück. "Es wurde alles im Bauausschuss besprochen und beschlossen", betonte Ehrlicher. Am Ende war sich der Stadtrat darüber einig, dass zunächst die notwendigen Ausschreibungen erstellt werden sollen. Danach sollen weitere Entscheidungen getroffen werden.Bürgermeister Ehrlicher sagte, dass es zu keinen Änderungen bei den vorgesehenen Spielgeräten kommen werde. Auch die Sanierung des "Elsicher Dorfhauses" werde nach ersten Schätzungen um rund 50 000 Euro teurer, als im Haushalt vorgesehen. Auch hier konnte Tobias Ehrlicher "Entwarnung" geben. Ebenfalls könnten hier Haushaltskorrekturen herangezogen werden, um die prognostizierte Summe von rund 250 000 Euro zu stemmen. Für Christoph Herold war die Feststellung wichtig, dass das beauftragte Ingenieurbüro das gesamte Gebäude begutachtet hat. "Nicht, dass nach der Sanierung plötzlich das Dach gemacht werden muss", erläuterte Herold seine Nachfrage. Einstimmigwurde beschlossen, auch hier in die Ausschreibungsphase zu gehen.Im Bereich der Elsaer Mühle zwischen der Staatsstraße 2205 und dem dortigen Gleiskörper soll auf einer Fläche von etwa einem Hektar eine Freiflächenphotovoltaikanlage entstehen. Im Zuge der Flächenplanänderung befasste sich der Stadtrat mit der sogenannten frühzeitigen Beteiligung der Bürger und der Träger öffentlicher Belange. Nachdem keine Einwendungen, sondern nur Hinweiseeingegangen sind, wurden diese in das Projekt eingearbeitet. Bei vier Gegenstimmen wurde die Flächenplanänderung beschlossen.Genussort Bad Rodach Neben Coburg und Seßlach sieht Stadtrat Stephan Schink (CSU) auch Bad Rodach als Genussort. Tobias Ehrlicher ließ hierzu wissen, dass ihm kein Ausschreibungsverfahren hierzu bekannt sei.LärmschutzverordnungFür das Stadtgebiet Bad Rodach gilt eine Lärmschutzverordnung. Auf Nachfrage von Christoph Herold teilte Bürgermeister Ehrlicher mit, dass die Bevölkerung von Rudelsdorf diese für ihren Ort nicht wünsche.LobMatthias Thumser (SPD) lobte das Engagement der Heldritter Bürger bei der Instandsetzung der dortigen Spielplätze.Genehmigt wurden die folgenden privaten Bauanträge: Sanierung Wohn- und Geschäftshauses in Bad Rodach, Neubau eines Einfamilienhauses in Heldritt, Wohnhausaufstockung in Elsa, Überdachung eines Balkons in Bad Bad Rodach