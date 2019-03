Bachs Goldberg-Variationen erklingen auf zwei Marimbaphonen in Neustadt

Erwartet wird das Marimbaphon-Duo Katarzyna Mycka und Conrado Moya. Beginn ist um 20 Uhr. Auf dem Programm stehen die Goldberg-Variationen von Johann Sebastian Bach, die in einer Fassung für zwei Marimbaphone erklingen werden.

Die polnische Künstlerin Katarzyna Mycka, Jahrgang 1972, wird am Anfang des Konzerts, dass, in der Tat exotisch anmutende, Schlaginstrument kurz erklären. Vorab: Das Marimbaphon oder kurz Marimba stammt ursprünglich aus Afrika und hatte zunächst durch Sklaven Einzug in die Volksmusiktradition einiger Regionen Süd- und Mittelamerikas gehalten, bevor es in Europa und Asien populär wurde.

Moderne Klangwelt

Conrado Moya wurde 1989 in Alicante/Spanien geboren. Bereits im Alter von sechzehn Jahren begann er das Studium der Marimba bei Sisco Aparici in Valencia, welches er 2001 mit Auszeichnung beendete. Gegenwärtig absolviert er ein Master-Studium an der Hochschule für Musik "Hanns Eisler" Berlin bei Rainer Seegers, Biao Li und Franz Schindlbeck.

Katarzyna Mycka und Conrado Moya haben sich der musikalischen und technischen Herausforderung auf der modernen Marimba gestellt und führen zum ersten Mal die Goldberg-Variationen - unter Berücksichtigung des musikhistorischen Hintergrundes und der interpretatorischen Regeln des Barocks - als Marimba-Duo in Neustadt auf.

Sie erkunden und demonstrieren mit ihrem virtuosen Spiel die enorme Klangwelt moderner Marimbas und erlauben so in der Verbindung der barocken Komposition mit dem ungewöhnlichen Instrument ein gänzlich neues Erleben der vertrauten Musik.

Scharfe Kontraste

Die Goldberg Variationen BWV 988 von Johann Sebastian Bach werden als eines seiner großen Meisterwerke erachtet und sind gleichzeitig eines der schönsten Beispiele für Polyphonie in der Geschichte der Musik.

Aller Genius deutscher Komponisten konzentriert sich in diesen insgesamt dreißig Variationen der vorangestellten Aria auf die musikalischen Veränderungen in all ihren scharfen Kontrasten.

Vorverkauf

Termin "Goldberg-Variationen" mit dem Marimbaphon-Duo Katarzyna Mycka und Conrado Moya, Samstag, 16. März, 20 Uhr, Kultur.Werk.Stadt Neustadt. - Tickets in der Kultur.Werk.stadt, Bahnhofstraße 22 oder in der Stadtbücherei, Steinweg 6.