Eine tödliche Oktober-Nacht in Rottenbach - damals, vor 30 Jahren mit dem Feuerwerk der Einheitsfeiern als Begleit-Spektakel. Was ist in jener Nacht kurz vor Vollmond wirklich passiert: Familien-Tragödie oder dreifacher Stasi-Auftragsmord knapp ein Jahr nach der Wirren und Jubelszenen der Grenzöffnu...