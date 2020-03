Aufruf der Stadt Coburg: Wer kann helfen?

Die Corona-Pandemie schränkt zunehmend den Alltag der Menschen auch in Coburg, ein. Weil ältere und geschwächte Menschen bei einer Ansteckung mit dem Coronavirus besonders gefährdet sind, organisiert die Stadt Coburg eine Hilfsaktion.

Unter Federführung des Büros Senioren & Ehrenamt der Stadt Coburg heißt es in einem Aufruf: "Wer will älteren und hilfebedürftigen Menschen mit Besorgungen oder Einkäufen in den nächsten Wochen unter die Arme greifen, damit für diesen zu schützenden Personenkreis weiterhin eine gute Versorgung gewährleistet werden kann? Gemeinsam mit dem Awo Mehr Generationen Haus ,Treff am Bürglaßschlösschen‘, dem Caritas-Quartiersstützpunkt Creidlitz, dem Quartiersmanagement Soziale Stadt Wüstenahorn und dem ,dialog‘-Stadtbüro der Diakonie steht das Büro Senioren & Ehrenamt der Stadt Coburg für freiwillige Helfer als Ansprechpartner zu Verfügung."

Wer sich als Helfer zur Verfügung stellen möchte, kann sich an folgende Kontaktadressen wenden:

Awo Mehr Generationen Haus "Treff am Bürglaßschlösschen", Tel. 09561/705380, Johanna.Thomack@awo-omf.de

Caritas Quartiersstützpunkt Creidlitz, Tel. 09561 / 5969940, p.kotterba@caritas-coburg.de

Soziale Stadt Wüstenahorn Telefon 0160-3750950; Mail: info@sozialestadt-wuestenahorn.de

Diakonie dialog-Stadtbüro der Diakonie, 09561/7990500, dialog@diakonie-coburg.org

Stadt Coburg Büro Senioren & Ehrenamt, 09561/89-2575, Antje.Hennig@coburg.de

Alle Informationen zur Thematik um das Coronavirus können auf der städtischen Homepage www.coburg.de/corona abgerufen werden.

Wer braucht Hilfe?

Kontakt Ältere und hilfebedürftige Menschen, die Unterstützung beim Einkauf oder anderen Besorgungen benötigen, melden sich bitte unter Telefon 09561/89-2575. Die Erreichbarkeit ist auch am Wochenende gewährleistet.